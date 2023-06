Lilliallik Jõhvi võistlusest: Teemantliigalgi on seda taset raske saavutada

Jõhvi võistlus kuulub ülemaailmse kontinentaalsarja pronks-korraldustasemega mõõduvõttude hulka. Võistluse peakorraldajal Mati Lilliallikul on eriti nimekas koosseis õnnestunud kokku tuua meeste kettaheiteks. Kohal on koguni neli meest, kelle isiklik rekord üle 70 meetri: Kristjan Ceh Sloveeniast, Daniel Stahl Rootsist, Fedrick Dacres Jamaicalt ja Simon Pettersson samuti Rootsist. Ceh on ala valitsev maailmameister, Stahl aga Tokyo olümpiavõitja.

Eesti tipptegijatest teevad kaasa näiteks sprinterid Õilme Võro ja Karl Erik Nazarov, tõkkejooksjad Kreete Verlin, Diana Suumann ja Anna Maria Millend, mitmevõistleja Hans-Christian Hausenberg, kõrgushüppaja Elisabeth Pihela ja nii edasi.

"Ükski ala ei pea koosseisu poolest häbenema - kettaheide on tõesti kroonijuveel. Tänu Kanterile, Tammertile ja teistele kõvadele tegijatele on kettaheide justkui Eesti rahvuslik kergejõustikuala, selle tõttu on hea meel, et kettaheites on nii kõvad maailma tipud koos. Vaat et Teemantliigalgi on selle tasemega võistlust keeruline kokku saada," rääkis võistluse peakorraldaja Mati Lilliallik.

Eesti kergejõustik on juba mõnda aega kannatanud heade suviste võistluste puuduses. Ühelt poolt on põhjuseks rahalised vahendid. Teisalt pole ka sportlased ise tihedamalt üles astumiseks piisavat huvi üles näidanud. Selles suhtes tähendab Jõhvi mõõduvõtt justkui sõõmu värsket õhku.

"Näen, et üheks võimalikuks teguriks võib olla see, et heal tasemel korraldatud staadionivõistlusi on meil suhteliselt vähe. Seda tuleks parandada, kasvõi Skandinaavia võistluste eeskujul. Soomlastel on selliseid Jõhvi ja Pärnu tasemel võistlusi kaheksa tükki, sportlastel on reitingupunkte oluliselt lihtsam saada kui meil. Peaksime kodused võistluskalendrid korda tegema, utsitama klubisid korraldama ja leidma riigi tasandil rahastajatele motivatsiooni neid toetada; peaksime tõestama, et kergejõustik on Eesti üks edukamaid alasid läbi aegade," lisas Lilliallik.

"Konkurents võistluste korraldajate vahel on praegu oluliselt tihedamaks läinud. Tunnetame seda võistlejate ja nende management'iga läbi rääkides iga ihurakuga," võrdles Lilliallik võistluste korraldamise erinevaid ajastuid. "Mõnes mõttes on see hea, mulle tundub, et tänu ranking-süsteemile on korrastumas ka võistluskalender. Rahvusvahelised katusorganisatsioonid peavad ise distsipliini hoidma, et nende suuremate võistluste kalender saaks õigel ajal lukku, et poleks nii, et väiksemad võistlused panevad ennast ära ja siis järgmise aasta alguses Teemantliiga lajatab enda võistlused plärtsti teiste sekka nii, et väiksemad kannatavad. Sellisel juhul oleksime väikese riigina oluliselt konkurentsivõimelisemad."

Jõhvi kergejõustikuõhtu põhiprogramm algab reedel kell 17. Peaala ehk meeste kettaheide on kavas kell 19.