Pippi Lotta Enok püstitas avapäeval kaks isiklikku rekordit

Eestlanna alustas võistlust hea tulemusega, kui jooksis lubatust kõrgema taganttuulega 100 meetri tõkkejooksus välja aja 13,76. Kõrgushüppes kordas Enok esimesel katsel enda isiklikku rekordit kõrgushüppes, ületades 1.75. Seejärel püstitas eestlanna kuulitõukes uue isikliku rekordi, kui saatis kuuli 12,22 meetri kaugusele. 200 meetri jooksus püstitas Enok veel ühe isikliku rekordi, kui sai kirja aja 24,20.

Eestlanna lõpetas avapäeva 3567 punktiga viiendal kohal. Esikohal on Jenelle Rogers (Ball State) 3840 punktiga, teisel kohal on Beatrice Juskeviciute (Vanderbilt) 3675 punktiga, kolmandal kohal on Allie Jones (USC) 3665 punktiga, neljandal kohal on Jadin O'Brien (Notre Dame) 3600 silmaga.

Aprilli keskel viis Enok oma hooaja esimese välivõistlusega seitsmevõistluse isikliku rekordi 5782 punktini. Toona kogus ta avapäeval 3323 punkti.

‼



She takes first in the heptathlon high jump, clearing 5-8.75 (1.75m)!#BoomerSooner ☝ pic.twitter.com/t80ahwXW0M — Oklahoma T&F & XC (@OU_Track) June 9, 2023