Nazarov: tahan saavutada kõik eesmärgid ehk võistelda MM-il ja näidata stabiilset aega

Paari nädala eest kohe hooaja avavõistlusel 100 meetri jooksu isiklikule rekordile vaid nelja sajandikuga alla jäänud Nazarov kordas eelmisel nädalal Bergenis enda tippmarki, kui jooksis kerges vastutuules aja 10,34.

Lubatust tugevama taganttuulega on Nazarov saanud mullu Kopenhaagenis kirja 10,28 (+2,1 m/s), mai lõpus Kadrioru staadionil ka 10,31 (+2,9 m/s).

Argo Golbergi juhendamisel harjutava 24-aastase Nazarovi sõnul on treeningud ja hooaja esimesed võistlusstardid läinud tagasilöökideta. "Plaanipäraselt on läinud. See, mis me arvasime, mida maikuus tahame saavutada hooaja algusega, selle saavutasime. Kindlasti tahaksin alati joosta isikliku, kui starti lähen, aga väljas jooksmises on see teema, et välised tingimused mängivad nii suurt rolli – kust tuul puhub, on kiire rada, konkurents," arutles Nazarov. "Enda jooksu õnnestumised on iga kord paremaks läinud tehniliselt ja ülesehituse poolest. Iga kord need vead, mis ma olen teinud, olen järgmises jooksus parandanud, sellega olen rahul. Nüüd teen väiksema pausi, Eesti karikavõistlustel ei võistle, aga 16. juunil võistlen Jõhvis."

"Argoga just oligi selline lähenemine treeningule ja ettevalmistusele just pärast talvehooaega ja vastu suve, need ei ole mul õnnestunud nii hästi varasemalt. Talvised hooajad on õnnestunud ideaalilähedaselt alati. Sel aastal võtsin võib-olla teadlikult ise ka selle, et muidugi tahan talvel kiiresti joosta, aga midagi ei juhtu, kui ma ei jookse ja pigem tahan just, et see suvine ettevalmistus õnnestuks sajaprotsendiliselt. Et ei oleks vahet, kas ma jooksen 60 või 100 meetrit, nagunii on stardipaugust finišisse kiire sprint ja tuleb läheneda sellele niimoodi," jätkas Nazarov.

Mulluse sise-MM-i neljanda koha mees peab Budapesti MM-ile pääsemiseks koguma veel tublisti reitingupunkte. "Iga võistluse, kus ma võistlen, pean võitma ja selle võiduga peab ka kaasnema aeg 10,20 ja parem," sõnas Nazarov. "Muidugi, Norras oli kategooria hõbe ehk siis seal sain sada lisapunkti ja need tulid väga kasuks. Kuigi aeg ei olnud nüüd nii kiire, aga praegu hakkavad tulema pronksivõistlused, siis tuleks natuke kiiremini joosta, kuna sealt saab võidu korral 60 punkti. Jõhvis ja Pärnus ongi pronksid tulemas, seal tuleks püüda kindlasti Eesti rekordit ja kiiremat aega. Mul on kaks sellist okei tulemust olemas ranking'us ja kolme head tulemust oleks vaja. Ehk siis hetkeplaaniga ongi põhimõtteliselt Jõhvi, Pärnu ja Eesti meistrivõistlused need, kus ma lähen kiireid aegu püüdma."

Nazarov on sihikule võtnud Eesti rekordi ja kindel soov on siiski pääseda ka MM-ile. "Eks ma olen spordimehena maksimalist, tahan saavutada kõik eesmärgid ehk siis võistelda MM-il ja näidata stabiilset aega," lausus ta. "Võib üks sähvakas tulla, mis on Eesti rekord või kiirem, aga joosta just stabiilselt selle 10,1-10,2 piiril, see näitaks, et olen uuel tasemel. Järgmisel aastal on tulemas olümpia ja selle jaoks, ma arvan, ma räägin kaks hüpet ette, aga selle jaoks, et teha need kaks hüpet, tuleks see aasta joosta stabiilselt ja siis järgmine aasta veel rohkem edasi areneda."