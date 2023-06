Nazarov püstitas Jõhvis 100 meetri jooksu rahvusrekordi

Nazarov jooksis 1,4 m/s tagatuulega välja aja 10,18, mis on Marek Niidu 2012. aastal joostud ajast ühe sajandiku võrra kiirem. Teiseks jäi brasiillane Lucas Rodrigues da Silva ajaga 10,41, kolmandana ületas finišijoone Henri Sai ajaga 10,49.

Nazarov ütles pärast jooksu ERR-ile, et tehniliselt parema jooksuga suudaks veel kiirema aja püstitada. "Esimene 30-40 meetrit on palju ruumi, natuke läksin seal änksi täis ja hakkasin kiirustama. Esimese poolega on võimalik rohkem võita," ütles Nazarov.

Enne reedest võistlust oli Nazarovi tippmark 10,34, lubatust tugevama tagatuulega oli eestlane saanud kirja 10,28 (+2,1 m/s).

Nazarov ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et sihib justnimelt Eesti rekordit, kuid tahab teise eesmärgina pääseda augusti teises pooles Budapestis toimuvatele maailmameistrivõistlustele. "Iga võistluse, kus ma võistlen, pean võitma ja selle võiduga peab ka kaasnema aeg 10,20 ja parem," sõnas sprinter.