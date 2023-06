Jokici ajalooline mäng viis Denveri finaalseeriat juhtima

Denver haaras kindlama eduseisu kohe teise poolaja alguses (59:48) ja kasvatas selle perioodi lõpu eel pea paarikümnele silmale (82:63).

Viimasel veerandil korraks ka paarikümnepunktilise edu piir ületati (93:72) ja kuigi Miami tuli korraks üheksa punkti peale (103:94), siis sai külalisvõistkond siiski kindla võidu.

Seejuures tegi ajalugu Denveri tähtmängija Nikola Jokic, kelle arvele kogunes 32 punkti, 21 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu ehk temast sai esimene pallur NBA finaalides, kes visanud ühes mängus vähemalt 30 punkti, võtnud 20 lauapalli ja jaganud kümme tulemuslikku söötu.

Jokic polnud aga isegi Denveri resultatiivseim mängija ega ainus kolmikduubli tegija. Tagamängija Jamal Murray arvele kogunes 34 punkti, kümme lauapalli ja kümme resultatiivse söötu.

"Selle duo kaugelt kõige parim esitus koos oldud seitsme aasta jooksul. Mis muutub Nikolasse, siis mitte miski mitte kunagi ei üllata mind," kommenteeris Denveri juhendaja Michael Malone. "Kutt on korduvalt näidanud, et sellisteks hetkedeks on ta loodud. Ta läheb neil momentidel käima, kõige suurematel areenidel ja tegi seda ka täna."

"Jamal on kutt, kes õitseb, elab ja paistab silma neil hetkedel. Ta ei karda kunagi ja sama ei saa öelda paljude mängijate kohta," kiitis peatreener. "Jamal jäi kahelt eelmiselt play-off'ilt [põlvevigastuse tõttu] eemale. Ta on väga soovinud naasta ja panna püsti etenduse, mida ta nüüd esitab."

Miami parim oli 28 punktiga Jimmy Buter, Bam Adebayo nimele jäi 22 punkti kõrval 17 lauapalli.

Nelja võiduni peetava seeria järgmine mäng toimub laupäeval, 10. juunil taas Miamis.