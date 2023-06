Bol püstitas hooaja tippmargi, 1500 m jooksus sündis maailmarekord

Bol ületas endale kuuluvat hooaja tippmarki 0,69 sekundiga, senisest Firenze võistluse rekordist jooksis hollandlanna reedel 0,39 sekundit kiiremini. Teiseks jäi Firenzes ameeriklanna Shamier Little ajaga 53,38, kolmandaks jäi äsja Götzise mitmevõistlusel osalenud ameeriklanna Anna Hall ajaga 54,42.

Naiste 1500 meetri jooksus tegi kahekordne olümpiavõitja ja valitsev maailmameister Faith Kipyegon ajalugu, kui püstitas ajaga 3.49,11 uue maailmarekordi. Teiseks jäi britt Laura Muir ajaga 3.57,09, kolmandana ületas joone austraallanna Jessica Hull ajaga 3.57,29.

Meeste 200 meetri jooksus sai ameeriklane Erriyon Knighton enda hooaja esimeses võistluses kirja aja 19,89. Teiseks jäi Trinidad ja Tobago sprinter Jereem Richards ajaga 20,28, kolmandana ületas finišijoone kanadalane Aaron Brown ajaga 20,31.

Kuigi kauaoodatud duell Fred Kerley ja Marcell Jacobsi vahel jäi ära ka Firenzes, püsis Kerley heas hoos ning võitis 100 meetri jooksu ajaga 9,94. Teiseks tuli keenialane Ferdinand Omanyala ajaga 10,05, Trayvon Bromell edestas ajaga 10,09 napilt Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinterit Akani Simbinet.

