Hall maailmarekordist: olen 22, mul on küllalt aega seda jahtida

22-aastane Hall võitis seitsmest alast neli: 100 meetrit tõkkeid (12,75), 200 meetrit (22,88), kaugushüppe (6.54) ja 800 meetrit (2.02,97). Kõrgushüppes sai ta kirja 1.92, kuulitõukes 13.90 ja odaviskes 43.08. Kokku teenis ameeriklanna 6988 punkti.

"Veidi olen üllatunud. Mu treener ütles, et kõik need tulemused olid võimalikud. Aga kui mulle vahel sellist asja räägitakse, siis ma olen nagu, et "te eksite, ma ei suuda midagi sellist teha". Aga hakkan aru saama, et neil on õigus. Nii et ma olen üllatunud, aga neid häirib, et nii ütlesin," muigas Hall intervjuus ERR-ile.

Kuigi 7000 punkti piirist jäi väga napilt puudu, siis see ameeriklannat tema sõnul häirima ei jää. "Kui sain aru, et see on laual, siis mõistagi läksin selle suunas jooksma. Ma ei võta seda võimalust kui midagi, mis on mulle tagatud. Aga olen vaid 22 ja sel aastal on eesmärk teha nii kõrge summa MM-il, mitte siin. Võtan rahulikult ja üritan üles ehitada väga erilist karjääri. Ma ei kiirusta."

Pisut üle 300 punkti lahutab Halli nüüd Jackie Joyner-Kersee maailmarekordist (7291). "Jätkan selle nimel tööd ja võitlen selle nimel igal alal. See on kindlasti suur eesmärk, aga jällegi - olen vaid 22, nii et mul on palju aega seda jahtida. Aga ma jahin jah," sõnas ta ambitsioonikalt.

Hall lisas, et nautis Götzises iga ala. "Teadsin, et minu esimene reis Euroopasse on raske, treener jäi koju ja see on pikk reis. Teadsin, et isiklikku rekordit teha ja hästi esineda saab olema keeruline, nii et olen enda üle väga uhke."

Tänavused maailmameistrivõistlused leiavad aset 19.-27. augustil Budapestis. "Saab olema pinev võitlus ja olen selleks valmis," lõpetas mullune MM-pronks.