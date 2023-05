Kauaoodatud sprindiduell lükkub olümpiavõitja vigastuse tõttu taas edasi

Jacobs teatas neljapäeval sotsiaalmeedias, et tegi seljale liiga. "See ei ole vigastus, vaid valesammu tagajärg, aga see peatab mind Marokos võistlemast. Tehniliselt olen heas vormis ja olen valmis heaks välihooajaks. Väljakutse lükkub lihtsalt edasi," kirjutas olümpiavõitja.

Viimane kohtumine kahe sprindivalitseja vahel leidis aset 2021. aastal Tokyo olümpiamängudel, kui Ameerikas sündinud, aga Itaaliat esindav Marcell Jacobs võitis 100 meetri finaalis ajaga 9.80 olümpiakulla. Kerley jäi temast nelja sajandiku kaugusele.

Sellest ajast saati on Kerley olümpiavõitjat kritiseerinud ja öelnud, et Jacobs hoidub temaga võistlemast. Märtsi lõpus ütles Kerley sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistluste järel, et ei pea Jacobsit rivaaliks. "Sisekergejõustik on sisekergejõustik. Tõelised koerad jooksevad õues," ütles maailmameister.

Jacobs vastas sotsiaalmeedias poeetiliselt: "Lõvi ei pööra pead, kui väikesed koerad hauguvad." Jacobs lisas hiljem pildi Tokyo olümpiamängude finaalist, kus ta ameeriklase alistas.

Alates nende võidujooksust olümpiamängudel on Kerley ja Jacobs pidanud joonele minema kuuel korral, kuid Jacobs on terviseprobleemide ning vigastuste tõttu pidanud iga kord võistlusest taanduma. Eelmisel aastal pidi Jacobs reievigastuse tõttu ka Oregonis peetud maailmameistrivõistlused pooleli jätma. Kerley tuli ajaga 9.86 maailmameistriks.

Vaatamata olümpiavõitja vigastusele on pühapäeval Rabatis Kerley kõrval võistlustules ka Trayvon Bromell, Ferdinand Omanyala ning Yohan Blake (kõigi nelja isiklik rekord on alla 9,76 sekundi), seega kiirusest pühapäeval väheks ei jää. Jacobs on üles antud ka 2. juunil toimuval Firenze Teemantliiga etapil.