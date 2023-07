Kahekordne olümpiavõitja püstitas suvel juba kolmanda maailmarekordi

Juuni alguses naiste 1500 meetri ja 5000 meetri jooksus maailmarekordid püstitanud Kipyegon võttis reedel enda nimele ühe miili jooksu tippmargi. Keenialanna lõpetas võistluse ajaga 4.07,64, millega parandas maailmarekordit viie ja isiklikku rekordit üheksa sekundi võrra. Teiseks tuli Iiri rahvusrekordit nihutanud Ciara Mageean (4.14,58) ja kolmandaks etiooplanna Freweyni Hailu (4.14,79).

Meeste 400 m tõkkejooksu valitseja Karsten Warholm võidutses Monacos ajaga 46.51, parandades senist maailma hooaja tippmarki ühe sajandiku võrra. Tegemist on läbi aegade neljanda tulemusega. Norralase järel saavutas teise koha valitsev maailmameister Alison dos Santos (47,66), kes tegi oma esimese võistluse pärast pikka vigastuspausi. Kolmas oli ameeriklane C.J. Allen (47,84).

Karsten Warholm just ran a WORLD LEADING and Diamond League Record breaking 46.51 in the 400m HURDLES! That's equivalent to Joe Burrow throwing for 525 yards and 4 TDs. Let that sink in. UNREAL. pic.twitter.com/p2xuEvRb3x