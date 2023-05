Järvela: Kanepi suhtes valitsevad teatud ootused

Kuigi kahtlemata leiab Eestist ka Ukraina sõja teemadel temaga sarnaselt mõtlevaid inimesi, siis spordiametnikud on Kanepi käitumise hukka mõistnud ja pettumust on avaldanud ka paljud poolehoidjad.

Spordiajakirjanik Ott Järvela põhjendas seda reaktsiooni Vikerraadio hommikuprogrammis. Tema sõnul on eriti just sotsiaalmeediaajastul tekkinud lootus, et tippsportlased on ühiskonna jaoks head ja positiivsed moraalimajakad.

"Tippsport on valdkond, mida jälgitakse ja mida tehakse head emotsioonide nimel," sõnas ta ERR-ile. "See ei pea olema võiduemotsioon, vaid ka kaotuseemotsioon võib olla hea, kui ta on õpetlik, südamlik, kui läheb korda ja on siiras. Hea emotsioon on siiras emotsioon."

"See on põhjus, miks tippsporti jälgitakse, miks seda tehakse. Sealt tahetakse saada vastu kauneid mõtteid ja tundeid," jätkas Järvela ja lisas, et Kanepi-sugustesse sportlastesse on ühiskond investeerinud palju emotsionaalset kapitali.

"Ta on pakkunud selle aja jooksul väga palju kauneid sportlikke hetki. Mitte vaid võite, vaid ka kangelaslikke kaotusi on seal sees. Tema suhtes valitsevad teatud ootused. Et ta aitaks meil ühiskonnas paremini edasi minna ja oleks eeskujuks. Aga praegu oli ta halb eeskuju."

Mida peaks Kanepi andeks saamiseks tegema? "Kuidas üleüldse meil Eestis komme on? Kui inimene siirab ja südamlikult vabandab, et ta tegelikult ka mõtleb seda, siis see on esmane eeldus ja siis saame hakata edasi vaatama.

"Aga iseasi, kas ta tahab seda teha ja peab seda vajalikuks," vastas Järvela. "Kui inimene leiab, et ta ei ole eksinud, siis sageli ta ka ei vabanda."