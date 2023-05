Tilgal ei õnnestunud teivashüppes oma välitingimuste rekordit parandada

110 m tõkkejooks

Sarnaselt avapäevale jätkas Tilga rekordite püstitamist ka teise päeva jooksualadel. 110 meetri tõkkejooksus sai ta kirja tulemuse 14,65 ehk parandas senist isiklikku tippmarki täpselt kahe kümnendikuga. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga paranes seis 64 plusspunktini.

Alavõidu teenis üldliider Damian Warner (13,60), kes edestas šveitslast Finley Gaiot (13,62), isikliku rekordi püstitanud bahamalast Ken Mullingsit (13,71) ja oma suurimat konkurenti Pierce Lepage'i (13,87).

Seis 6. ala järel: 1. Damian Warner (CAN) 5558, 2. Pierce Lepage (CAN) 5504, 3. Sander Skotheim (NOR) 5412, 4. Ashley Moloney (AUS) 5410, 5. Kendrick Thompson (BAH) 5329, 6. Finley Gaio (SUI) 5323, 7. Ken Mullings (BAH) 5303, 8. Manuel Eitel (GER) 5279, 9. Karel Tilga (EST) 5249 (+64).

Kettaheide

Tugevamas grupis heitnud Tilga alustas tagasihoidliku 41.02-ga, aga parandas teisel katsel tuntavalt (46.93). Oma parima soorituse tegi eestlane viimasel üritusel, saades kirja 47.78 ehk 65 sentimeetrit enam kui isikliku rekordi graafikus.

Eestlasest suutsid enamat vaid kaks meest - pikkade heidete poolest tuntud grenadalane Lindon Victor (53.27) ja Lepage (49.34). Warneri tulemus 46.32 oli paremuselt kuues ja kaasmaalane läks kokkuvõttes napilt mööda.

Seis 7. ala järel: 1. Pierce Lepage (CAN) 6361, 2. Damian Warner (CAN) 6352, 3. Sander Skotheim (NOR) 6138, 4. Ashley Moloney (AUS) 6094, 4. Lindon Victor (GRN) 6094, 6. Karel Tilga (EST) 6073 (+77), 7. Ken Mullings (BAH) 6042, 8. Kendrick Thompson (BAH) 6034.

Teivashüpe

Tilga ületas esimesel katsel kõrgused 4.50, 4.60 ja 4.70. Seejärel asetati latt 4.80 peale ehk viis sentimeetrit eestlase välitingimuste isiklikust rekordist kõrgemale. Sellest Tilga enam üle ei saanud. Kuna eestlase isikliku rekordi graafikus on kirjas sisetingimustes hüpatud 4.92, siis sellega võrreldes tuli korralik punktikadu, aga 8500 punkti on endiselt võimalik.

Hetkel võistlus veel käib.

Esimene päev

Esimesel päeval püstitas Tilga isiklikud rekordid 100 ja 400 meetri jooksus, kuid loovutas punkte kõrgushüppes. Kokkuvõttes teenist ta 4357 punkti, millega edestab paari punktiga ka isikliku rekordi (8484) graafikut.

Võistlus kulgeb kanadalaste juhtimisel, sest esimene on Damian Warner 4531 ja teine Pierce Lepage 4513 punktiga. Esikolmikus püsib viie ala järel ka austraallane Ashley Moloney (4497).

Eelvaade:

Tilgast parema isikliku rekordiga tulevad starti olümpiavõitja Damian Warner (9018), kanadalane Pierce Lepage (8701), austraallane Ashley Moloney (8649) ja grenadalane Lindon Victor (8550).

Täielikku ülevaadet kümne- ja seitsmevõistluses startijatest saab näha siin.

Kümnevõistluse ajakava

Laupäev

12.45 100 m jooks

13.55 Kaugushüpe

15.35 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

19.00 400 m jooks



Pühapäev

11.05 110 m tõkkejooks

12.10 Kettaheide

14.00 Teivashüpe

16.45 Odaviske B-grupp

17.45 Odaviske A-grupp

19.00 1500 m jooks

*Karel Tilga isikliku rekordi graafik (Athens, 2021): 11,13 (832) - 7.69 (1814) - 15.32 (2623) - 2.10 (3519) - 49,53 (4355) - 15,16 (5185) - 47.13 (5996) - 4.92 (6882) - 66.55 (7719) - 4.26,95 (8484).

Isiklikud rekordid: 10,94 - 7.69 - 16.19 - 2.10 - 48,71 - 14,85 - 51.39 - 4.75 (sees 4.96) - 73.36 - 4.21,91.

Kevin Mayeri MR-graafik (Talence, 2018): 10,55 (963) - 7.80 (1973) - 16.00 (2824) - 2.05 (3674) - 48,42 (4563) - 13,75 (5570) - 50.54 (6452) - 5.45 (7503) - 71.90 (8421) - 4.36,11 (9126).