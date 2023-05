Tilga lõpetas avapäeva isikliku rekordiga

Esimesel päeval püstitas Tilga isiklikud rekordid 100 ja 400 meetri jooksus, kuid loovutas punkte kõrgushüppes. Kokkuvõttes teenist ta 4357 punkti, millega edestab paari punktiga ka isikliku rekordi (8484) graafikut.

Võistlus kulgeb kanadalaste juhtimisel, sest esimene on Damian Warner 4531 ja teine Pierce Lepage 4513 punktiga. Esikolmikus püsib viie ala järel ka austraallane Ashley Moloney (4497).

100 m

Teises jooksus startinud Tilga alustas kohe isikliku tippmargiga 10,91, parandades senist tipptulemust kolme sajandiksekundiga.

Isiklike rekorditega alustasid veel mitmed kümnevõistlejad, teiste seas ka alavõidu saanud kanadalane Pierce Lepage ja bahamalane Kendrick Thompson, kes said kirja 10,28. Vaid sajandikuga kaotas neile olümpiavõitja Damian Warner, kelle isiklik rekord on küll 10,12.

Seis 1. ala järel: 1. Pierce Lepage (CAN) 1028, 1. Kendrick Thompson (BAH) 1028, 3. Damian Warner (CAN) 1025), 4. Ashley Moloney (AUS) 1001, 5. Manuel Eitel (GER) 996, 6. Simon Ehammer (SUI) 977, 7. Sven Roosen (NED) 956, 8. Yan Hernandez (CUB) 952, 8. Ken Mullings (BAH) 952, ... 19. Karel Tilga (EST) 881.

Kaugushüpe

Tilga alustas korraliku sooritusega - 7.55 ehk vaid 14 sentimeetrit vähem kui isiklik rekord. Paraku järgnevates voorudes liikusid tulemused teises suunas: teisel katsel 7.32 ja kolmandal 7.11.

7.75-ga teenis alavõidu Warner, kellele järgnesid austraallane Cedric Dubler (7.65) ja šveitslane Finley Gaio (7.62). Kümnevõistlejatest fenomenaalse hüppevõimega Simon Ehammer, kel isiklik rekord lausa 8.45, sai aga kõigil kolmel katsel nulli nagu ka rootslane Marcus Nilsson.

Seis 2. ala järel: 1. Damian Warner (CAN) 2022, 2. Pierce Lepage (CAN) 1980, 3. Ashley Moloney (AUS) 1961, 4. Kendrick Thompson (BAH) 1958, 5. Finley Gaio (SUI) 1914, 6. Manuel Eitel (GER) 1887, 7. Sander Skotheim (NOR) 1875, 8. Cedric Dubler (AUS) 1862, ..., 11. Karel Tilga (EST) 1828.

Kuulitõuge

Kuu aja eest Desenzanos isikliku rekordi 16.19 peale viinud Tilga sai Götzises kirja 15.82. Sarnaselt kaugushüppele langesid ka siin tulemused voor-voorult, aga tervikuna oli tase ühtlasem ja tugev: 15.82 - 15.81 - 15.65.

Eestlasest rohkem suutsid vaid ainsana 16 meetri joone ületanud Lindon Victor (16.13) ja prantslane Makenson Gletty (15.87). Kahe ala järel liidrikohta hoidnud Warner piirdus 14 meetri ja 92 sentimeetriga, aga tegi samuti enda kohta korraliku etteaste.

Seis 3. ala järel: 1. Damian Warner (CAN) 2807, 2. Pierce Lepage (CAN) 2773, 3. Ashley Moloney (AUS) 2763, 4. Manuel Eitel (GER) 2694, 5. Karel Tilga (EST) 2668 (+45*), 6. Lindon Victor (GRN) 2661, 7. Kendrick Thompson (BAH) 2655, 8. Finley Gaio (SUI) 2647.

Kõrgushüpe

Kui kõrgushüppes on Tilga isiklik rekord 2.10 ja hooaja tippmark 2.07, siis Götzises piirdus ta täpselt kahe meetriga. Ta alustas edukalt 1.94 peal, jättis 1.97 vahele ja ületas esimesel katsel ka 2.00, aga kõik kolm üritust 2.03 peal ebaõnnestusid.

Kindla alavõidu teenis norralane Sander Skotheim, kes sai jagu kõrgusest 2.15. Kuue sentimeetriga kaotasid belglane Jente Hauttekeete ja leedulane Edgaras Benkunskas. Warner sai sarnaselt Tilgale kirja 2.00, tema isiklik rekord on aga 2.09. Kaasmaalane Pierce Lepage suutis ületada 2.03.

Seis 4. ala järel: 1. Damian Warner (CAN) 3610, 2. Pierce Lepage (CAN) 3604, 3. Sander Skotheim (NOR) 3531, 4. Ashley Moloney (AUS) 3512, 5. Karel Tilga (EST) 3471 (-48*), 6. Ken Mullings (BAH) 3469, 7. Lindon Victor (GRN) 3464, 8. Kendrick Thompson (BAH) 3458.

400 m jooks

Kui päeva eelviimane ala Tilgal ebaõnnestus, siis ka teiselt jooksualalt tuli isiklik rekord. Eestlane läbi staadioniringi 48,49-ga ehk ületas oma kuu aja eest Desenzanos püstitatud tippmargi 22 sajandikuga.

Kaks meest läbisid distantsi 47 sekundist kiiremini - Moloney teenis 46,46-ga alavõidu ja teisena lõpetas hollandlane Sven Roosen (46,83). Warner sai kirja 47,76 ja lõpetas avapäeva liidrikohal.

Seis 5. ala järel: 1. Damian Warner (CAN) 4531, 2. Pierce Lepage (CAN) 4513, 3. Ashley Moloney (AUS) 4497, 4. Sander Skotheim (NOR) 4458, 5. Kendrick Thomas (BAH) 4405, 6. Karel Tilga (EST) 4357 (+2), 7. Manuel Eitel (GER) 4342, 8. Lindon Victor (GRN) 4341.

Eelvaade:

Tilgast parema isikliku rekordiga tulevad starti olümpiavõitja Damian Warner (9018), kanadalane Pierce Lepage (8701), austraallane Ashley Moloney (8649) ja grenadalane Lindon Victor (8550).

Täielikku ülevaadet kümne- ja seitsmevõistluses startijatest saab näha siin.

Kümnevõistluse ajakava

Laupäev

12.45 100 m jooks

13.55 Kaugushüpe

15.35 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

19.00 400 m jooks



Pühapäev

11.05 110 m tõkkejooks

12.10 Kettaheide

14.00 Teivashüpe

16.45 Odaviske B-grupp

17.45 Odaviske A-grupp

19.00 1500 m jooks

*Karel Tilga isikliku rekordi graafik (Athens, 2021): 11,13 (832) - 7.69 (1814) - 15.32 (2623) - 2.10 (3519) - 49,53 (4355) - 15,16 (5185) - 47.13 (5996) - 4.92 (6882) - 66.55 (7719) - 4.26,95 (8484).

Isiklikud rekordid: 10,94 - 7.69 - 16.19 - 2.10 - 48,71 - 14,85 - 51.39 - 4.75 (sees 4.96) - 73.36 - 4.21,91.

Kevin Mayeri MR-graafik (Talence, 2018): 10,55 (963) - 7.80 (1973) - 16.00 (2824) - 2.05 (3674) - 48,42 (4563) - 13,75 (5570) - 50.54 (6452) - 5.45 (7503) - 71.90 (8421) - 4.36,11 (9126).