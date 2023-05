Tilga avapäevast: kokkuvõttes väga okei, mõni tagasilöök tuleb ikka

Karel Tilga hoiab Götzise kümnevõistluses esimese päeva järel 4357 punktiga kuuendat kohta. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga on ta paari silmaga plussis.

Avapäeval parimad sooritused tulid 100 ja 400 meetri jooksus, mis lõppesid isiklike rekorditega. Korralikult tulemused järgnesid kauguses ja kuulis. Vaid kõrgushüpe ebaõnnestus - 2.10 mees pidi piirduma täpselt kahe meetriga.

"Ma arvan, et väga hea," võttis Tilga päeva intervjuus ERR-ile kokku. "Mõni tagasilöök tuleb ikka. Selline see kümnevõistlus on. Kokkuvõttes väga okei."

"Sada oli korralik. Start oli hea. Lõpus natuke võib-olla kangestusin, aga hea stardi pealt tuli hea aeg. Kauguses oli jalg natuke löta, aga 7.55 tuli - see on ka okei. Kuuliga jäin rahule - täitsa okei," loetles Tilga. "400 - natuke põdesin alguses, et teine rada - pikkade jalgadega natuke kehva joosta, aga tuli täitsa hästi."

Miks kõrguses samamoodi ei läinud? "Ma ei oska öelda, ega kogu aeg ei tule välja. Seal mõned katsed kukkusin latile natuke peale. Lihtsalt oli halb päev," vastas Tilga.

Pühapäeval seisab ees veel viis ala. Neist kolm - ketas, oda ja 1500 meetri jooks - on eestlasel pigem tugevad küljed, 110 meetri tõkkejooks ja teivashüpe aga mitte nii väga.

"Üks ala korraga ja tahan lõpuni jõuda. See on ainuke eesmärk," lausus Tilga. "Ma arvan, et kui jõuan lõpuni, siis tuleb punktisumma ka normaalne."