Giro liidrisärk rändas üllatuslikult prantslase Armiraili selga

Laupäevasel etapil, mille esimesse poolde jäi esimese kategooria tõus, aga millele järgnes küllalt tasane sõit, said kohe initsatiivi mitukümmend jooksikut.

Lõpuks teenis oma teise etapivõidu sellelt velotuuril Denz (4:37.30), kes edestas sama aja saanud kanadalast Derek Geed (Israel - Premier Tech) ja itaallast Alberto Bettioli (EF Education - EasyPost).

Üldarvestuses kõrget kohta nõudlevad ratturid lõpetasid peagrupis, mis finišeeris vihmastes ja jahedates oludes enam kui 20 minutit pärast võitjat.

Kuna eespool oli ka Armirail, siis sai just temast üldliider, ehkki etapi lõpetas ta 15. kohal, 53 sekundit pärast Denzi. Ühtlasi on tegemist esimese prantslasega sel sajandil, kes saanud selga Giro roosa liidrisärgi.

"Ma tahtsin täna etapivõitu," lausus 29-aastane Armirail. "Ma ei kujutanud ette, et tõmban selga roosa liidrisärgi. See on imeline. Minu jaoks sai see reaalsuseks lõpus. Viimastel kilomeetritel kannatasin ja üritasin kõigest väest teiste kannul püsida."

Armiraili pingutused tähendasid, et enne etappi 23. kohta hoidnud prantslane juhib nüüd minuti ja 41 sekundiga britt Geraint Thomase (INEOS Grenadiers) ees. Järgnevad Primož Roglic (Jumbo-Visma; +1.43), Joao Almeida (UAE Team Emirates; +2.03) ja Andreas Leknessund (DSM; +2.23).

Pühapäeval ootab rattureid ees 195-kilomeetrine etapp marsruudil Seregno - Bergamo, kus tuleb ületada üks esimese ja kolm teise kategooria tõusu.