Rõuge juubelimaratoni võitsid Muiznieks ja Uibokand

Kuna Haanja kõrgustikul ja Rõuge orgudes sõidetav rattamaraton grupisõitu ei soosi, siis juba enne 19. kilomeetril olnud vahefinišit rebis ette sarja liidrist lätlane Oskars Muiznieks, poole kuni minuti kaugusel teda jälitamas Josten Vaidem. Veel tagapool oli kolmene grupp koosseisus Gert Jõeäär, Taavi Kannimäe ja valitsev Eesti rattamaratoni meister Peeter Tarvis.

Muiznieks nägi umbes kuus kilomeetrit enne finišit üle õla vaadates Vaidemit ja pani siis gaasi põhja, lõpetades teist etappi järjest võitjana ajaga 1:51.54. Vaidem kaotas finišis 25 sekundiga. Poolteist kilomeetrit enne finišit viimasel suuremal tõusul spurtis Peeter Tarvis ja kindlustas kolmanda koha ajaga 1:55.54.

"Kusagil 13. kilomeetri peal sain Jostemiga vahe sisse ja tegelikult ei teadnud kuni viimaste kilomeetriteni, kui kaugel jälitaja on. Kuus km enne lõppu märkasin, et konkurent on lähedal, lisasin gaasi ja nii see teine võit tuli. Minu jaoks oli alati raske Rõuge rada sel aastal kuidagi kiire ja kerge," sõnas lätlasest võitja peale võidukat finišit.

Naiste arvestuses võttis teise järjestikuse võidu Janelle Uibokand ajaga 2:16.47, edestades teisena lõpetanud lõunanaabrit Beate Kovgeret üle kolmeminutilise marginaaliga, kolmandana tuli üle lõpujoone Laura Lepasalu, ajaga 2:20.34.

"Tunne pole kõige parem, aga kui võit tuleb, on ikka hea. Loodan ennast ikka hooaja jooksul käima saada ja viis vajalikku etappi kaasa teha, silmas pidades hooaja kokkuvõtet. Rõuges oli täna varasemast tuttavaid kohti, aga ühel korral tuli kahjuks ka jalastuda," kostis naiste parim tänase sõidu kokkuvõtteks.

16 km poolmaratoni kiireimad olid Ukraina noormees Ivan Tšornohor ajaga 43.26 ja Mirtel Laht (49.37).

Tiimide arvestuses võidutsesid Spordipartner Racing Girls naiskondade ja Veloplus Team meeskondade arvestuses.

Kahele eri pikkusega võidusõidule startis ligi 600 ratturit, lisaks toimusid ka ajavõtuta lastesõidud, mille erinevatel sõitudel osales ja lustis 45 mudilast.

Maastikurattasarja kolmas etapp peetakse 3. juunil Ida-Virumaal Alutaguse Puhke- ja spordikeskuses, kui toimub 9. Alutaguse Rattamaraton.