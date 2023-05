Serviti jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

Neljapäeval jätkusid Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste medaliseeriad, kui kolme mängu võiduni peetavates finaalides läksid teises matšis vastamisi Viljandi HC ja Põlva Serviti.

Esimese kohtumise oli tugeva lõpuspurdi abil võitnud Serviti. Pronksiseerias, mis peetakse kahe võiduni, võitlesid SK Tapa/N.R Energy ja Mistra. Selles paaris oli esimeses matšis peale jäänud lääne-virulased, kellel oli täna võimalus kolmas koht koju jätta.

Finaalidele omaselt pingeliselt alanud matšis kahe Lõuna-Eesti meeskonna vahel alghetkedel kummalki tiimil palju skoori teha ei õnnestunud. Alles 10. minutil viskas Serviti mängija Henri Hiiend tabloole seisuks 2:2. Viljandis toimunud mängus haarasid siis aga võõrustajad juhtohjad enda kätte ja kümme minutit hiljem juhiti Simon Drõgini väravast 8:4. Mulgid aga eksisid karistusviskel ning Jürgen Rooba ja Alfred Timmo viskasid Põlva poolelt neli vastuseta väravat ning taas oldi tasaseisul. Edasi skooriti kordamööda ning vaheajale mindi külaliste eduseisus 13:12.

Teise poolaja alguses jätkati võrdses heitluses, kus Põlva mehed hoidsid siiski kerget edu ning 41. minutil viskas Timmo tabloole seisu 18:15. Viljandi küll võitles, kuid Serviti püsis paari väravaga ees ja kümme minutit hiljem hoidis Henri Sillaste külaliste edu kolmeväravalisena. Sarnase stsenaariumi järgi kulges ka matši lõpp, kus põlvakatel oli igale Viljandi käigule vastusamm olemas ja sellega kindlustati teisest finaalmängust omale 25:20 võit ja asuti finaalseeriat 2:0 juhtima. Juba kolmapäeval on neil kodupubliku ees võimalus kuldmedalid omale kaela riputada.

Serviti poolelt viskasid Alfred Timmo seitse ning Henri Sillaste ja Jürgen Rooba viis väravat. Viljandi resultatiivseimad olid Hendrik Koks ja Aleksander Pertelson vastavalt kuue ja nelja tabamusega.

"Meeskond oli täna tubli ning tegelikult tegid ka vastased meie elu raskeks ja osutasid kõva vastupanu. Oli taas kuni viimase veerandtunnini väga põnev kohtumine, kuid minu arvamus on, et lõpus mängib treenituse tase ja seekord andis see trumbid meie kätte. Eks Põlvas kohtume jälle," olid Serviti mängumehe, Jürgen Rooba esimesed muljed pärast mängu.

"Esimese poolaja mängisime enamvähem, kui mõned lihtsad pallikaotused välja arvata. Teisel perioodil jäi meie esitus liiga individuaalseks. Mäng jäi selle tõttu liiga passiivseks. Vajusime taaskord natukene ära, kuigi natukene hiljem, aga siiski," lõpetas Hendrik Koks Viljandi HC poolelt.

Tapal toimunud pronksikohtumine algas tunduvalt resultatiivsemalt kui kullamäng. Mistra poolelt tõi Ievgen Buinenko 10. minutil tabloole seisuks 5:5. Kuigi harjumaalased algatasid pärast seda väikese vahespurdi, siis tõi Marcus Rätteli värav tiimid uuesti viigiseisule. Poolaja lõpuks suutis Mistra paari väravaga siiski ette rebida ning garderoobi mindi nõu pidama seisult 15:13 külaliste kasuks.

Teise poolaja alguses suutis Mistra paariväravalist edu hoida. Mõlemad meeskonnad teenisid ohtralt kaheminutilisi karistusi ning ülekaalu olukorrad suutsid külalised paremini ära realiseerida ning ka tühja väravasse palli visata. 47. minutil viis Vladyslav Naumenko külalised 23:21 ette ja juba viis minutit hiljem suurendati vahe neljaväravaliseks. Sellest enam SK Tapa ei taastunudki ning lõppseisuks tegi Aleksander Vassiljuk N.R Energy meeste poolt vaadates 25:29.

Mistra viis seeria otsustava mänguni ning pronksmedali võitja saab selgeks laupäeval, 20. mail, kell 19.00 Raasikul. SK Tapa resultatiivseimad olid täna Marcus Rättel viie ning Artur Morgenson ja Rail Ageni nelja väravaga. Mistra poolelt tabas Jurii Sokorovich viiel ning Rauno Kopli ja Rauno Aus neljal korral.

Kolme võiduni mängitavate finaalmängude ajagraafik:

15.05.23 19:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti vs Viljandi HC 26:20

18.05.23 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC vs Põlva Serviti 20:25

21.05.23 18:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti vs Viljandi HC

ja vajadusel

24.05.23 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC vs Põlva Serviti

27.05.23 18:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti vs Viljandi HC

Kahe võiduni mängitavate pronksimängude ajagraafik:

16.05.23 19:00 Aruküla Spordihoone Mistra vs SK Tapa/N.R Energy 27:29

18.05.23 19:00 Tapa Spordihoone SK Tapa/N.R Energy vs Mistra 25:29

ja vajadusel

20.05.23 19:00 Raasiku Spordihoone Mistra vs SK Tapa/N.R Energy