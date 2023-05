Lillemets jätab Götzise kümnevõistluse vigastuse tõttu vahele

"Tegin tagareiele natuke liiga, nagu ikka kümnevõistlejatel ja sportlastel juhtub. See on piiri peal käimine ja astusin natuke üle piiri, tegin valusaks selle ja nüüd ta on. Eelmine nädal joosta ei lasknud ja siis mõtlesin, et ei ole mõtet hakata Götzisesse poolvigasena minema," ütles Lillemets ERR-ile.

Ta lisas, et kuigi Götzise võistluse vahele jätmine teeb kurvaks, ei muuda see suurt pilti. "Loodan, et saan selle ilusti terveks ja siis saan juunikuus esimese kümnevõistluse ära teha. Juuli lõpus siis Eesti meistrivõistlustel ka rivis olla," sõnas mitmevõistleja.

Hoolimata väikesest tagasilöögist usub Lillemets, et suudab tänavu teha tulemuse, mis tagaks pääsu ka MM-võistlustele. Praeguses edetabelis, mille põhjal selguvad MM-ile pääsejad on Lillemets Eesti kümnevõistlejatest viiendal kohal Karel Tilga, Maicel Uibo, Johannes Ermi ja Janek Õiglase järel. Neist Götzises võistleb ainult Tilga.

"Ma arvan, et mul on kõik need eeldused olemas ja olen seda juba pikemalt välja öelnud. Loodan, et nüüd teen selle ära. Tuleb lihtsalt olla õigel ajal õiges kohas ja teha jälle korralik summa kokku. Arvan, et siis kas edetabelikoha või normiga see koht lõpuks ära tuleb," ütles Lillemets.