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Üle pika aja 90 minutit mänginud Paalberg andis kaks väravasöötu

Jalgpall
Marten-Chris Paalberg.
Marten-Chris Paalberg. Autor/allikas: ASSE - Association Sportive de Saint-Etienne/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallur Marten-Chris Paalberg jagas Saint-Etienne'i duubelmeeskonna 3:0 võidumängus kaks väravasöötu ning jäi teise täpse söödu järel murule lamama. Õnneks oli tegu ehmatusega ning eestlane tegi kaasa kõik 90 minutit.

Prantsusmaa viienda liigataseme matši Espaly vastu asus Saint-Etienne juhtima juba neljandal minutil. Paalberg leidis keskväljalt osava sööduga Mamadou Lamine Sonko, kes väravavahiga silmitsi seistes palli kindlalt võrku lõi. Teine tabamus leidis aset 37. minutil ja seda Etienne Mendy jalast, vahendab kohtumise käiku Soccernet.ee.

Kolmas värav sündis taas endise Pärnu Vapruse mehe söödust. Paalberg pikendas audisisseviske teise värava autorile Mendyle, ent jäi ise seejuures vastase jõulise sekkumise järel murule. Paalberg kinnitas aga Soccernet.ee-le, et sai vastase putsakorkidega löögi puusapiirkonda ja mängis kaasa terve kohtumise. Ühtlasi tegi Paalberg pika põlvevigastuse järel esimest korda kaasa terve matši. 

Prantsusmaa viienda liigataseme G-grupis on peetud kuus vooru ning eestlase koduklubi paikneb viiendal kohal. Seejuures lahutab Saint-Etienne'i teisest kohast vaid kaks silma. Kuue mänguga on Paalbergi tööandja kogunud kaks võitu, kolm viiki ja ühe kaotuse. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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