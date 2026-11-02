Spordi kannatusi nautiv Nabi Los Angelese OM-ist: võib-olla on veel jaksu!

Maadluse maailmameistrivõistlustel lohutusringis Usbekistani maadlejale Rafael Tsitsuašvilile alla jäänud Heiki Nabi tunnistas juba võistluse järel, et valus kaotus sunnib tulevikuplaane vaagima . Negatiivsed tunded saadavad teda ka päevi hiljem tagasi vaadates. Los Angelese olümpiamängudeni on jäänud poolteist aastat, ka protsess sinna pääsemiseks varasemast erinev, aga samas on vägilasel veel põlemist, et sinna pääsemine ikka kuklas mõlguks.

Kasahstanis Astanas toimunud maadluse maailmameistrivõistlustel pidi Nabi Kreeka-Rooma maadluse raskekaalu teises ringis tunnistama maailma edetabelijuhi, ungarlase Darius Viteki paremust. Teise perioodi alguses sooritas Nabi seisul 1:1 võtte ning teenis kaks punkti, ent ungarlase treenerid vaidlustasid otsuse ja kohtunikud rahuldasid nende protesti, sest Viteki selg ei käinud üleveo ajal piisavalt mati suunas.

Matši lõpus ei õnnestunud eestlasel agressiivsusele vaatamata punkte teenida ja nii pääses veerandfinaali ungarlane, kes teenis punkti esimesena. Lohutusringis kaotas Nabi 1:1 seisuga Usbekistani maadlejale Rafael Tsitsuašvilile. Kuna ka usbekk teenis punkti esimesena, siis kuulus võit ja pääs pronksimatši talle.

"Matšid ei kukkunud välja nii, nagu tahtsin ja see jääb kripeldama, kripeldab päris tükk aega. Natuke seda "miks" küsimust ikka on," tunnistas Nabi Vikerraadio saates "Spordipühapäev". "Kui kaotad matši nii, et vastane teeb sinust midagi paremini ja sa ei saanud hakkama, on see aus kaotus. Kui on nii, et sinult on punktid ära võetud - tulles selle ungarlase matši juurde, siis see oli vaieldav koht, aga minu arust need olid punktid -, ei tekita see head tunnet. Pigem on täna need tunded negatiivsed."

"Meie oleme väikeriik, suurtes riikides võib olla viis-kuus-seitse kohtunikku ja neil on võib-olla lobitöö tugevam. Ikka mingid asjad loevad," mõtiskles Nabi MM-il juhtunu üle. "Ma ei saa öelda, et usbekiga maadeldes oleks kohtunik erapooletu tundunud, ta ikkagi millegipärast üritas mind suruda ja tahtis talle ka teisel poolajal teist punkti anda. Võib ju vaadata, et rahvusvahelise maadlusliidu asepresidentide seas on ka usbekk... kas see on kuidagi seotud? Võib nii mõelda, võib-olla nii pole."

Londoni olümpiahõbeda sõnul tunneb maadeldes vahepeal, et kohtunikud ei pruugi olla võrdsed. "Mida siis teha? Peab sellega toime tulema ja ise parem olema: siis on võimalus ka see matš enda kasuks kallutada. Ma ei taha öelda, et kogu aeg ka liiga tehakse, aga neid ebavõrdseid matše on nii mul kui teistel maadlejatel ikka ette tulnud."

EOK konverents "Kääriku kärajad" Autor/allikas: Brit Maria Tael/Team Estonia

Nabi rääkis, et nii reeglite tõlgendamine kui maadlus üleüldiselt on tema sportlaskarjääri jooksul muutunud. "Meie ala puhul on oluline, et kohtumõistmine oleks nii võrdne ja õiglane, kui võimalik. Rahvusvaheline olümpiakomitee ei taha tegeleda kellegi koduste probleemidega. Kui endisest rahvusvahelisest maadlusliidust FILA sai praegune ehk United World Wrestling, oli vaidlusi päris palju, oli tajuda, et kohtunikud ei olnud nii head. Olime seal kohas, kus taheti ala olümpialt välja arvata."

"Võitlesime selle tagasi, siis oli kõik justkui jälle palju puhtam, aga vahel tundub jälle, et tahab minna mustemaks. See kõigub seal piiri peal. Ei ole läinud oluliselt hullemaks, aga mingite matšide puhul on ikkagi tunda, et keegi on võrdsem ja eelistatum. Ma loodan, arvan ja usun, et UWW suund peaks olema hoida seda kohtumõistmist võimalikult ausana," tõdes Nabi.

Juba 20 aastat tagasi - toona kaalukategoorias -96 kg - maailmameistriks kroonitud Nabi peab matil rinda pistma endast oluliselt nooremate konkurentidega. "Et jõuda matši koormus ära kannatada, peab kõvasti vaeva nägema. Noore, areneva sportlase vastu on see paras ettevõtmine. Kogemust on küll palju ja oskan mingeid asju paremini näha, hakkama saada; aga teinekord, kui pole vormi mõttes head põhja ladunud, siis väsides on vähe sellest kogemusest kasu. Kui ei jõua, siis ei jõua," tunnistas Nabi. "Pead suutma oma vormi nii kõrgele tasemele tõstma, et jõuad vastu pidada. See on olnud natuke väljakutse. Taastumisaeg on pikem, rohkem on vaja aega puhata."

2021. aastal määrati Nabile dopingureeglite rikkumise eest kahe aasta pikkune võistluskeeld. Järgmisel aastal tõi rahvusvaheline spordiarbitraaž CAS otsuses välja, et eestlast ei saa nimetada keelatud ainete tarvitajaks või petturiks, ent jättis võistluskeelu jõusse.

"Ma ei tea, kas ma ise olen muutunud, olen iseendaks jäänud - aga kui viis aastat tagasi minna, siis on Tokyo olümpiast väga kahju. See võitlus kestab ju tänaseni, juhtum on kohtus sees, kuskil kuluaarides see toimetab. Ei oleks tahtnud, et see juhtub ei minu ega ühegi teise sportlasega. Midagi ei ole teha, sellega tuleb leppida. Võib-olla, kui see ühel hetkel lõppeb, siis äkki see aitab tulevikus teisi sportlasi. Kui sinu jaoks selline pauk täiesti ootamatult tuleb ja sa pead hakkama seda surve all lahendama, on see päris keeruline," rääkis Nabi dopingusaagast.

Kahekordne maailmameister tunnistas, et kogu juhtum jättis talle hinge väikese okka. "Ma ei pea õigeks seda, kuidas süsteem ja need asutused asja lahkama hakkasid. Seal tehti seda väga ühekülgselt: "kui on näit, siis on kõik selge, tunnista üles, siin ei olegi midagi tõestada". See oli kogu loosung. Mida ma üles tunnistan? Ütlen, et tegin, kui ei teinud? See oli esialgu päris ootamatu, mõtlesin, kas tõesti inimesed nii käituvad. Aga käituvad. Vahel tundus, et vägisi taheti see asi ära lõpetada. Seda enam on mul hea meel, et selle protsessi üksipulgi läbi käisime, kõik tõendid kogusime, et näidata oma puhtust. Loodan, et see kõik lõppeb mingi parema tulemusega," sõnas ta.

Heiki Nabi MM-il matšis Vitali Štšuri vastu Autor/allikas: United World Wrestling

41-aastaselt ei ole Nabi veel otsustanud, kas jätkab karjääri. "Natuke on seda tipu lähedal olemise tunnet veel olnud hea maitsta. Kui ma lõpetan, siis ma võin täna öelda, et mul on see rahulolu, et olen karjäärist välja pigistanud selle, mis võimalik. Olen endast kõik andnud ja ei pea mõtlema, miks ma ei teinud seal rohkem või kauem. Kui see otsus on tehtud, ei pea enam kahe heinakuhja vahel valima. Kas see järgmine asi on spordiga seotud? Ilmselt on: sport on mulle väga hingelähedane."

"Olümpiale pääsemise kriteeriumid on nüüd hoopis teised kui varem. Peaks rohkematel võistlustel käima, et punkte koguda. Peab järgmistele aastatele peale vaatama ja mõtlema, kas see on tehtav ja kas ma jaksaks seda ponnistust ette võtta. Kui jah, siis jah; kui ei, siis ei. Võib-olla on veel jaksu!" mõtiskles Nabi.

"Tore oleks Los Angelese olümpiani maadelda, aga ma tean, kui palju see nõuab, et sinna pääseda. Kui vaatan seisu ja vormikõverat, siis ma ei ole megakaugel. Aga see sõltub paljudest asjadest. Minu puhul on ikkagi see, et vormitippe ei saa väga palju teha, pean leidma õiged kohad, et vorm saavutada ja OM-ile pääseda. Olümpial võistelda oleks väga vinge tunne, sinna saamine on aga raske töö. Eks tuleb ennast siis suruda, et see ära teha."

"Köögipoolne töö on väga raske. Pead kannatama, ennast ületama, ennast sundima. Mitte alla andma rasketes treeningmatšides, kus sind tahetakse nii-öelda ära süüa. Pidev enese sundime ja kannatamine on päris väsitav ja raske," avas Nabi sportlaskarjääri keerulisemat osa. "Tunnetada seda piiri, kus tuleb veel suruda; kus järgi anda ja puhata. See on vanemaks saades palju muutunud. Selle spordi raskuse kannatamine on mind terve elu saatnud ja mulle see meeldib, aga teisalt tunnen vahepeal, miks... Natuke ikkagi vaimselt väsid sellest pidevast pingutamisest," tõdes Hiiumaa vägilane.

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"Kui vaatad, et oled võtnud ise tegelikult punktid ungarlase vastu, oleks võinud jätkuda see võistlus hoopis teistmoodi edasi, aga ei olnud. Teevad haiget need asjad, kõik need otsused olid valusad ja paraku pead leppima sellega ja edasi minema. Paraku selle ala puhul on seda subjektiivsust ja vahel on nii... Seekord on nii," rääkis Nabi ERR-ile.

Positiivse poole pealt on Nabi siiski rahul, et suutis maadelda maailma tipuga võrdselt, ja vahepeal pareminigi, nagu ise ütleb. Tuleviku mõttes on tal aga keeruline otsustada, kui palju vaimujõudu ja energiat kulutada turniiridele, mis olümpiapunkte annavad.

"Kuna OM-ile saamise süsteem on muutunud, seal on seitse turniiri ja see punktisüsteem on veel natuke lahtine, kuidas ja mis turniirid punkte annavad. Kui me selle paika saame ja vaatame, mida tähendab neil turniiridel käimine, kas see on tehtav minu jaoks, siis ilmselt tuleb see otsus langetada," sõnas kahekordne maailmameister ning olümpiahõbe.

Kuni otsus küpseb, kavatseb Nabi aga vormi edasi hoida. "Seda võin ikka öelda, et trenni teen ikka edasi. See on ilmselt nii sisse käidud rada, et ma ei oska vist päeva niimoodi mööda saata, et üht trenni ei tee. et trenni teen ja taset ikka hoian. Taset käest ei lase, siis vaatame, kas sinna peale ehitada veel ka head tippu," lõpetas 41-aastane Nabi.