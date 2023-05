Serviti võttis finaalseeria avamängus kodus võidu

Avapoolaja võitis Viljandi ühe väravaga, kuid teisel poolajal pani Põlva enda paremuse maksma.

Võitjate ridades viskas Alfred Timmo kümme väravat, Jürgen Rooba panustas kuue väravaga. Viljandi eest viskasid nii Aleksander Pertelson, Kristjan Koovit, Mikk Varik, Andrei Basarab kui Ott Varik kolm väravat.

"Me olime hästi mänguks valmis tõesti. Viimasel ajal me pole üldse siin saalis väga hästi alustanud ja täna me tõesti siin finaalile mitteomaselt suhteliselt hästi alustasime. 43 minutit tegelikult väga okeid mängu. Ma usun, et natukene võib-olla väsimuse pealt me jäime hätta selle Serviti aktiivse kaitsega ja mille pealt nad suutsid joosta meile neid lihtsaid väravaid. Siis me ikkagi lagunesime mõlemal pool nii rünnakul kui kaitses. Me ei saanud enam üldse millegagi hakkama," kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks.

"Meie esimese poolaja mäng oli tegelikult katastroofiline. Patustasime pallikaotustega nii palju ja otsused, mis mängijad vastu võtsid, ei olnud head. Vastased mängisid hingestatult, olime nagu hakklihamasinas. Teisel poolajal meie mäng oli täiesti teistsugune. Vaatamata sellele, et me ei saanud rünnakut esimesed kümme minutit käima, tõi murrangu kaitseformatsiooni muutmine. Selle arvelt saime ka veidi lihtsamaid väravaid. Mentaalne pool ega mängijate tahe ei lagunenud meil ära. See oli määrav. Meil oli olemas ka kõva rünnakute liider Alfred Timmo näol," lausus Serviti peatreener Kalmer Musting.

Finaalseeriat mängitakse kolme võiduni. Teine finaalmäng toimub 18. mail Viljandis ning 21. mail on kolmanda matši toimumispaigaks jälle Põlva.