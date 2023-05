Raudla: kui Tartu vaim peale tuleb, võib Kalev/Cramol raske olla

Korvpalliekspert Siim Raudla rääkis Eesti meistrivõistluste finaalseeria eel ETV spordisaates, et Kalev/Cramol on paberil eeliseid rohkem, aga Tartut võib aidata võimas kodupublik ning hea emotsiooni pealt lõppenud poolfinaalseeria.

Neljapäeval algavas finaalseerias kohtuvad taas Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool, kes viimati mängisid kullale hooajal 2017/18. Tänavusel hooajal on meeskonnad omavahel vastakuti läinud neljal korral. Nii Eesti-Läti liiga põhiturniiril kui karikavõistlustel võitis Kalev/Cramo, ent Eesti-Läti liiga pronksimatšis oli parem Tartu Ülikool.

"Kalevil on finaalseeria eel paberi peal paratamatult eeliseid rohkem," rääkis Raudla kolmapäeval ETV spordisaates. "Nagu Heiko Rannula ka mainis, pingid on enam-vähem võrdselt pikad, aga kvaliteeti võiks ikkagi Cramol rohkem olla. Välismängijad kehtestasid end sellel hooajal eurosarjas, ka koondislasi on Kalev/Cramos rohkem. Ka psühholoogiline eelis: kolm korda on Tartut võidetud. Kogemus ja vanus ka, kui Kalev/Cramo keskmine vanus põhirotatsioonis on 29, siis Tartul vaid 23. Sisuliselt pole Tartu poolel enamik mehed selliseid mänge mänginud."

"Kui mõelda Tartu eeliste peale, siis kindlasti kodupublik. Tartu on sel hooajal rahvast väga hästi saali saanud, kolme poolfinaali kodumängu keskmine publikuarv oli veidi üle 1300. Kui seal pannakse mürgel käima ja Tartu vaim tuleb peale, siis on Cramol raske. Ka lõppenud poolfinaalseeria, mis kolm-kaks võideti: elu on näidanud, et sellise emotsiooni pealt pannakse päris hästi edasi," lisas Raudla.