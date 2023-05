Rannula rõhub finaali eel stabiilsusele, Mazurs meediajutte ei kuula

1998. aastal loodud Kalev/Cramo, mis kuni 2005. aastani kandis ka teisi nimesid, on viimasel kahel kümnendil riisunud Eesti meistrivõistluste koore, kui alates 2005. aasta kevadest on võidetud koguni 12 tiitlit. Tartu Ülikoolil on meistritiitleid seitse.

Kui vaadata omavaheliste finaalseeriate tulemusi, siis 12 seeriast on Kalev/Cramo võitnud koguni üheksa ja Tartu kolm. Viimase tiitli teenis Tartu Ülikool kaheksa aastat tagasi ja kui aastate eest oli Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli finaalseeria Eesti korvpalli igakevadine leitmotiiv, siis viimati kohtuti finaalseerias viis kevadet tagasi.

"Mõlemad satsid on piisavalt pika pingiga, siin on mingeid lükkeid, mida annab teha. Sellepärast see seeria huvitav ongi," rääkis ERR-ile Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula. "Ma arvan, et esimene mäng on pigem selline kompamis- ja emotsioonimäng, pärast seda hakkavad võib-olla taktikalised asjad tööle. Peame olema kvaliteetsemad ja stabiilsemad 40 minutit kokku. Kaitseagressiivsus on meie trump, aga suures pildis peame olema meeskond, kes väldib suuri mõõnu."

"Me peame oma mängijaid kasutama targasti," tõdes Tartu peatreener Nikolajs Mazurs. "Meil on mängijaid, kes suudavad mängida korvi all ja mängida selg ees. On mehi, kes suudavad teha läbimurdeid ja meil on ka head mängijad, kes suudavad leida positsioone ja visata."

"Kõik sõltub sellest, kui efektiivselt me suudame neid kasutada. Kes on favoriit ja kes mitte - see on lihtsalt jutt. Meie riietusruumis pole see oluline," lisas lätlane.