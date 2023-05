Tänak oli väga lähedal katkestamisele, aga mehaanikud päästsid päeva

Nimelt hakkas juba teisel katsel probleeme valmistama Fordi veepump ja kolmandal katsel läks olukord hullemaks. Kuna reedel hoolduspausi ei olnud, tõotas olukord kujuneda hapuks, aga õnneks said mehaanikud üht-teist sättida ka rehvivahetustsoonis.

"Mehaanikud tegid pisut maagat ja veepumbale head massaaži," kiitus Tänak väljaande DirtFish vahendusel. "Me ei oodanud, et lõpuni jõuame, aga tegelikult elas see terve pärastlõuna üle. Nii et läks päris hästi, kuigi jah - pärastlõunal olid peamiseks probleemiks rehvipurunemised."

"Üks lõhkes üsna katse alguses ja lisaks kahjustasime ka teist, nii et meil praktiliselt puudusid varurehvid. Pidime lihtsalt lõpuni tulema, me ei saanud enam millegiga riskeerida."

Kui arvestada asjaolu, et mehaanikutel oli rehvivahetustsoonis võrreldes tavalise hoolduspausiga poole vähem aega (15 minutit) ja lisaks puudus ligipääs täiskomplektile varuosadele ja vahenditele, siis tuleb nende tööd seda kõrgemalt hinnata.