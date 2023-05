Rapla rallit juhib avapäeva järel Timmu Kõrge

Avakatse võitsid Urmo Aava / Janno Siitan (Subaru Impreza WRX STi). Viimati võideti Eesti autoralli meistrivõistlustel Subaruga kiiruskatse aastal 2013, kui sellega said Saaremaa rallil hakkama Ott Tänak / Martin Järveoja.

Päeva teise katse võitsid lätlased Emils Blums / Ivo Pukis (Mitsubishi Lancer Evo IX) ja linnakatse korduse Raplas koduteedel sõitvad Kaspar Kasari / Rainis Raidma (Škoda Fabia R5). Paluküla koduvkatse parim aeg võistluspaarile Priit Koik / Silver Simm (Škoda Fabia Rally2 evo), kes katse esimesel läbimisel auto stardis välja suretasid ja aega kaotasid.

Rapla ralli 2023 avapäeva lõpetasid absoluut ja klassi EMV5 liidrina Timmu Kõrge / Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X), kelle edu Läti paari Blums - Pukis ees on 1,9 sekundit.

"Kõige tähtsam võit on ikka see, kui me homme [täna õhtuks] sama koha peal oleme," sõnas Kõrge. "Läksime säästu rehviga täna, et asfaldi peal mitte liiga palju kulutada ja ma arvan, et on täitsa ok."

"Eks endal on iga kevad see sama tunne, et õrna aimu ei olem mis saama hakkab, aga eks ta kuskilt varukast välja pudiseb. Trenni kahjuks ei ole jõudnud, aga nagu näha, siis läheb paremaks. Homme [täna] tuleb kindlasti kõva andmine, ei teagi, kas tase ongi nii kõva, et panemegi nii täpselt või miks kiiremini ei saa?"

Lätlastest vaid 1,4 sekundi kaugusele jäävad EMV2 klassi liidrid Kasari / Raidma. Liidritest 3,6 sekundi kaugusele avakatse võitnud Aava / Siitan.

EMV3 klassi arvestuses lähevad laupäevale liidrina vastu poolakad Jakub Matulka / Daniel Dymurski (Ford Fiesta Rally3). Esiveoliste klassis EMV4 arvestuses lõpetasid päeva liidrina Karl-Markus Sei / Martin Leotoots (Peugeot 208 Rally4). Nelja katse järel esikohta hoidnud Jaspar Vaher / Evelin Mitendorf (Ford Fiesta Rally4) said kohtunikelt päeva lõpus viis trahviminutit. Estonian Junior Challenge avapäeva parimad olid Mark-Egert Tiits / Sander Pruul (Ford Fiesta Rally4).

EMV6 klassis ei leidnud reedel vastast võistluspaarile Taavi Niinemets / Esko Allika (BMW M3 E36) ja EMV7 arvestuses lätlastele Madars Dirinš / Gints Lasmanis (Honda Civic Type-R EP3).

EMV8 arvestuse Rapla ralli avapäeva parimad olid Oskar Männamets / Holger Enok (Citroën C2 R2 Max). EMV Lada arvestuses lõpetasid reede liidrina Sander Klaus / Martin Udusalu (Lada VAZ 2105), kelle edu Koit Repnau / Hannes Hannus (Lada VAZ 2105) ees on 0,9 sekundit. Veoautode klassi EMV9 klassi kahte parimat Tarmo Silt / Raido Loel (GAZ51) ja Martin Kio / Toomas Tissonit (GAZ 51) lahutab laupäeva eel 5,1 sekundit.

Rapla ralli jätkub laupäeval kaheksa kiiruskatsega, mille jooksul läbitakse 86,50 km. SS5 Kernu 1 saab alguse kell 8.41. Laupäevale stardivad kümme esimest võistluspaari pööratud järjestuses. Poodiumitseremoonia toimub kell 18.30.