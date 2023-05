Teemantliiga avaetapil jooksis 200 meetrit alla 20 sekundi vaid Kerley

Kerley oli reedel Dohas ainus jooksja, kes läbis 200 meetrit alla 20 sekundiga (19,92). Teiseks jäi kaasmaalane Kenneth Bednarek, kes lõpetas ajaga 20,11, kolmandana ületas finišijoone Kanada sprinter Aaron Brown ajaga 20,20. Tokyo olümpiamängudel kulla võitnud Kanada jooksja Andre de Grasse lõpetas kuuendana (20,35).

Naiste 100 meetri finaalis püstitas ameeriklanna Sha'Carri Richardson hooaja tippmargi, kui lõpetas ajaga 10,76. Teiseks jäi Jamaica sprinter Shericka Jackson ajaga 10,85, kolmandaks jäi britt Dina Asher-Smith ajaga 10,98.

Meeting record! 10.77 from @itskerrii , who takes 0.03 of a second off Tori Bowie's 100m MR at #DohaDL #DiamondLeague Marise Nassour pic.twitter.com/D5a6oGUqkK

Meeste kõrgushüppes tuli Teemantliiga avaetapil võitjaks ameeriklane JuVaughn Harrison, kelle parimaks tulemuseks jäi 2.32. Teiseks jäi Lõuna-Koreast pärit Woo Sanghyeok (2.27), kolmandaks tuli valitsev maailmameister Mutaz Essa Barshim (2.24).

Meeste odaviskes sai olümpiavõitja Neeraj Chopra esimesel katsel kirja tulemuse 88.67, millest piisas, et võit pälvida. Tšehh Jakub Vadlejch jäi 88.63-ga teiseks, kolmanda parima tulemuse sai kirja Grenada odaviskaja Anderson Peters (85.88).

No change in the Final 3, which means @Neeraj_chopra1 wins the javelin with a world lead of 88.67m!#DohaDL#DiamondLeague

