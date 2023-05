Kanteri õpilane Ceh ületas kahel korral 70 meetrit

Cehi parimaks heiteks jäi tema võistluse esimene, kui sai kirja tulemuse 70.89. Teisel katsel sloveen ebaõnnestus ning pärast kaht tulemust 68 meetri juures ületas Ceh taaskord kindlalt 70 meetri piiri, kui sai tulemuseks 70.70. Kuuendal katsel sloveen tulemust kirja ei saanud.

"See tähendab mulle väga palju, et just alustasin hooaega ja sain hea tulemuse. Minu eesmärk on enda keskmist tõsta," sõnas Ceh pärast võistlust.

Teise koha pälvis Tokyo olümpiavõitja Daniel Stahl, kelle parimaks tulemuseks jäi 67.14. Kolmandaks tuli tulemusega 64.69 ameeriklane Sam Mattis.

Victory for @CehKristjan!



The #DiamondLeague champion gets his title defence off to a winning start in the discus with a meeting record of 70.89m in the first round. #DohaDL

@matthewquine pic.twitter.com/D4wcI4nbAu