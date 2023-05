Eesti meistritiitlit jahtiv Leok: mul on veel indu, hoog ei ole raugenud

Motokrossi Eesti meistrivõistlused saavad alguse laupäeval Karksi-Nuias. Soolotsiklite MX1 klassis on oodata pea kõiki kiiremaid krossisõitjaid, tiitlijahile kavatseb minna ka Eesti kõigi aegade nimekam krossisõitja Tanel Leok, kes Eesti meistriks kroonitud kolmel korral aastatel 2016-2018.

"Ma leian, et mul on seda indu sees, hoog ei ole veel raugenud," sõnas Leok. "Okei, vanust juba on, aga samas on see Eesti motokrossile ka vajalik tegelikult ja poisid tegelevad sellega. Loodan, et saan siis anda oma panuse ka motokrossi, et oleks ka publikule natukene rohkem konkurentsi ja ägedamad sõidud."

Leok peab siinset konkurentsi tugevaks – meistriks ihkavad lisaks temale tiitlikaitsja Gert Krestinov, mullu hõbedaga leppima pidanud Erki Kahro, samuti kahekordne varasem meister Karel Kutsar.

Meistritiitli eesmärk on ka Leokil, ent lisaks ihkab ta innustada järelkasvu. "See ongi see eesmärk, et kui ma lähen sinna võistlema, siis näevad nad seal konkurentsi ja asju, et tulevikus mingid noored näeksid, kuidas sõidetakse, et meil tuleks seda järelkasvu paremini peale," ütles Leok.

Ka Leoki pojad, 15-aastane Sebastian ja 13-aastane Travis on krossisõitjad, kuigi isa lootis mõnda aega, et nad seda teed ei vali. Olles ise aastaid karussellis keerelnud, teab ta, kuidas motokross aega ja energiat röövib. "Nemad tahavad seda nii väga teha, kuigi ma hoidsin tagasi... näiteks vanema poisiga ma hoidsin teda tagasi nii kaua, ta võis põristada hobikorras, aga ma ei näinud seda teekonda ette, et ta oleks profisportlane," meenutas Leok. "Aga nad käisid niimoodi peale, et siin ma olen. Ütlesin nendele, et okei, võtame kolmeaastase plaani. See läks päris hästi, ta arenes päris hästi, mõlemad on olnud 85-s Eesti meistrid, edasi tuleb samm-sammult kasvada."

Eesti meistrivõistluste avaetapp toimub laupäeval, 6. mail Karksi-Nuia krossirajal.