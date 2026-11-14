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Tanel Leok tegi poegade jaoks oma tiimi

Motosport
Tanel Leok (vasakul mustas) ja poeg Sebastian Leok
Tanel Leok (vasakul mustas) ja poeg Sebastian Leok Autor/allikas: Christophe Desmet
Motosport

Motokrossitalendid Sebastian Leok ja Travis Leok võistlevad järgmisel hooajal uue võistkonna koosseisus, mida veab nende isa Tanel Leok.

Leokite meeskond hakkab kandma nime PM Motorsport Husqvarna. Sebastian Leok siirdub uuest hooajast MX2 klassi ning plaanib osaleda kõigil Euroopas toimuvatel MM-etappidel.

"MX2 klassis võistlemine on võrreldes tänavusega kindlasti suur samm edasi, kuid tunnen, et olen väljakutseks valmis ja praegu on õige aeg järgmisele tasemele liikuda. Olen väga tänulik isale, kes kõik korraldas," sõnas Sebastian motospordiportaalile GateDrop.

Sebastiani noorem vend Travis hakkab võistlema EMX250 klassis. "Olen veel vigastusega kimpus ega saa enne veebruarit sõita. Esimestelt võistlustelt ma kõrgeid kohti ei oota. Samas tean, milleks olen võimeline. Minu peamine eesmärk on läbida hooaeg vigastusteta," ütles Travis.

Tanel Leokil on oma võistkonna juhtimisega varasem kogemus. Ta lõi 2018. aastal A1M Husqvarna nimelise tiimi ning võttis toona enda hoole alla Henry Vesilinnu ja Andero Lusbo.

"Mul on sponsoritega head kokkulepped. Soovisin luua meeskonna, kus oleksid sõitjate arendamiseks õiged tingimused ja treeningprogrammid. Sebastianil oli ka teisi pakkumisi, kuid lõpuks tundsime, et oma tiim on parim variant," selgitas Tanel.

Motokrossitalentide isa lisas, et MM-etappide kõrval osalevad Sebastian ja Travis ka Saksamaa ADAC sarjas.

Toimetaja: Henrik Laever

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