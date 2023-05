VIDEO | Mark Selby lõi snuukri MM-i finaalis maksimaalse seeria

"Õhkkond, kui viimase musta sisse lõin, oli elektriline. See on imeline. Lihtsalt 147 siin lüüa on piisavalt keeruline," kommenteeris Selby enda ajaloolist saavutust. "Arvasin alati, et kui sellisesse positsiooni jõuan, värisen kui leht. Hämmastav, kui rahulikuks ma jäin."

Selby jäi finaalis Luca Breceli vastu 2:6 ning 5:9 kaotusseisu, kuid suutis sessiooni lõpuks belglase eduseisu vähendada. Finaalseeria jätkub esmaspäeval Breceli 9:8 eduseisul.

