O'Sullivan sai ülikindla võidu, Robertsoni MM lõppes teises ringis

Paaril viimasel aastal O'Sullivaniga üsna ühepoolselt rivaalitsenud Vafaei rääkis tänavuse MM-i eel Eurospordile, et tahab inglase "suu kinni panna", aga see tal ei õnnestunud: seitsmekordne maailmameister teenis teises ringis ülikindla 13:2 võidu.

Matši 14. partiis tegi O'Sullivan 107-se seeria, sajase seeriani on ta oma karjääris nüüd jõudnud 1200 korral. Pärast inglase võitu embasid mängijad üksteist soojalt, laia naeratusega Vafaei lahkus areenilt O'Sullivanilt ümbert kinni hoides.

