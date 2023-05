Luca Brecel tõi Mandri-Euroopasse ajaloolise snuukri MM-tiitli

Kui pühapäeva õhtul jõudis neljakordne maailmameister Selby esimese mängijana ajaloos MM-finaalis maksimaalse seeriani, ei olnud esmaspäeval sellest kaugel ka belglane, kes sooritas 21. freimis 141-se seeria.

Finaali avapäeva järel 9:8 juhtinud Brecel võitis esmaspäevases esimeses sessioonis kaheksast partiist kuus, lisaks 141-le sai ta kirja ka 113-se, 101-se ning 119-se seeria ja läks juhtima 15:10.

Brecel näitas esmaspäeva pärastlõunal hiilgavat, julget mängu ning suurendas otsustav sessiooni avapartii järel oma edu juba 16:10 peale, sellele järgnes aga neljakordse maailmameistri tagasitulek.

Belglasele sel turniiril edu toonud kauglöögid ei kippunud enam kukkuma, Selby hakkas vaikselt vahet vähendama ning ta võitis ka ühe 122-se seeria toel järgmised viis freimi järjest, kahandades oma kaotusseisu 15:16-le. "Ma ei uskunud sellel seisul enam, et suudan võita - olin täiesti läinud [mängust väljas]," sõnas Brecel hiljem Eurospordi stuudios.

Brecel pidas aga survele vastu, jõudis 32. partii võiduga ühe freimi kaugusele MM-tiitlist ning lõpetas finaali suurepärase 112-se seeriaga.

28-aastane Brecel osales MM-il juba 12. korda, kuid polnud enne tänavust veel kordagi avaringist edasi jõudnud. "Midagi ei ole muutunud - snuuker on raske spordiala," rääkis belglane pärast võitu. "Alistasin avaringis Ricky Waldeni napilt 10:9. Kui oleksin kaotanud, oleks inimesed rääkinud, et jälle kaotas ta esimeses ringis! Nüüd tulin aga maailmameistriks ja see tõestab, kui väikesed vahed snuukris on."

Breceli võit tähistab ühtlasi esimest korda, kui snuukri MM-tiitel rändab ingliskeelsetest riikidest välja. Senised võitjad on tulnud Inglismaalt, Šotimaalt, Walesist, Kanadast, Austraaliast, Iirimaalt ja Põhja-Iirimaalt.