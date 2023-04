Selby sai snuukri MM-il raske võidu, noor hiinlane üllatas taas Murphyt

Selby tegi maailma edetabelis 29. kohal oleva Matthew Selti vastu avapäeval 110-se ja 131-se seeria ning juhtis 6:3, teisel päeval läks neljakordne maailmameister ette 8:4, aga Selt võitles järgmisest viiest freimist endale neli. Otsustavas vaatuses tegi Selby 112-se seeria ja pääses 10:8 võiduga teise ringi, kus teda ootab Gary Wilson.

Ootamatult langes konkurentsist Shaun Murphy, kes on tänavu võitnud nii Players Championshipi kui Tour Championshipi ning saabus Sheffieldi ühe eeldatava soosikuna. 18 aasta tagune maailmameister jäi 9:10 alla 20-aastasele hiinlasele Si Jiahuile, kellele kaotas ka tunamullu UK Championshipil.

Toona jäi Murphy maailma meedias silma vastasele suunatud kommentaaridega. "Kõlan nagu kibestunud vanamees, aga see nooruk ei tohiks siin mängida," ütles Murphy tookord BBC-le. "See ei ole aus, see ei ole õiglane. See on äärmiselt ülekohtune, et kaotasin kellelegi, kes ei peaks praegu isegi hoones viibima."

"Ma ei tea, miks meie spordiala lubab amatööridel lüüa kaasa profiturniiridel. Me teenime sellega elatist. Oleme vabakutselised indiviidid, mitte lepingulised sportlased. Ta mängis nagu mees, kellel pole siin maailmas muresid: sest tal polegi siin maailmas muresid. See ei ole aus, ei ole õiglane. Ma ei kritiseeri teda inimesena, ta vääris oma võitu. Aga amatöörid ei tohiks profiturniiridel osaleda ja see on kõik," rääkis Murphy.

Seekord valas inglane noore hiinlase aga pärast kaotust kiitusega üle. "Au ja kiitus talle: olen siin mänginud palju kehvemini ja võitnud. Usun, et panime püsti ägeda sõu, mina lihtsalt kaotasin. Soovin talle vaid parimat," rääkis Murphy neljapäeval. "Tegin mõned vead, aga pean teda kiitma, ta oli hiilgav. Mul on olnud suurepärane hooaeg, ehk mu karjääri parim ja tulin siia lootuses saavutada midagi paremat kui kaotus avaringis."

Si vastaseks teises ringis on Robert Milkins, kes jäi Joe Perry vastu 2:7 kaotusseisu, ent võitles end matši tagasi ja väljus 10:9 võitjana.