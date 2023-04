Viimasel sessioonil säranud belglane alistas veerandfinaalis O'Sullivani

O'Sullivan alustas kolmapäeva pärastlõunal veerandfinaali viimast mängusessiooni 10:6 eduseisust, aga hiilgavalt mänginud Brecel kasutas mitmed seitsmekordse maailmameistri eksimused ära, võitis kõik seitse freimi ja pääses 13:10 matšivõiduga poolfinaali.

28-aastane belglane pole varasemalt MM-il esimesest ringist edasi jõudnud. Poolfinaalis tuleb tal vastamisi minna šotlase Anthony McGilli ja Si Jiahui vahelise matši võitjaga, McGill jõudis Sheffieldis nelja parema sekka aastal 2020.

"Ta mängis suurepäraselt. Ta on nii hea mängija ja armastan teda jälgida. Ta on dünaamiline, talendikas mängija," rääkis mullu MM-tiitlite arvestuses Stephen Hendry rekordi viigistanud O'Sullivan BBC-le.

"Ta on ilmselt talendikaim snuukrimängija, keda olen kunagi näinud. Tahaksin, et ta tiitli võidaks, sest just nii peabki snuukrit mängima. Kui ma oleksin veidi rohkem vastupanu avaldanud, poleks ta ehk nii hästi mänginud, aga pead ikkagi suutma kuulid aukudesse saata. Ma ei mänginud piisavalt hästi, et kohtumist mõjutada. Kui see oleks olnud poksimatš, oleks nad selle varakult lõpetanud," muigas O'Sullivan.

Esimesena poolfinaali pääsenud põhja-iirlane Mark Allen ootab oma vastast John Higginsi ja Mark Selby vahelisest kohtumisest.