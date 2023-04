Müürsepp ja Talts analüüsisid poolfinaalseeriat: särinat on rohkem kui kergelt

Poolfinaalides lähevad omavahel vastamisi Pärnu Sadam - Tartu Ülikool Maks & Moorits ning BC Kalev/Cramo - Viimsi/Sportland.

Alustame Pärnust. Eesti-Läti ühisliiga põhiturniiri lõpetasite viie järjestikuse kaotusega. Kuidas suutsite end vahepealse aja jooksul nii hästi üles töötada, et veerandfinaalis Raplast jagu saite?

Müürsepp: Meil on terve hooaeg kulgenud ligadi-logadi. Küll meil on olnud probleeme vigastustega ja seejärel haigustega, et päris tervena oleme väga vähe mänge pidanud. Nüüd on käes aeg, kus mängumehed peavad tervena püsima. Oleme kuues asetus, seega kõik, mis siit edasi tuleb, on meie jaoks boonus. Janaril ja Tartul on meist palju kõrgemad eesmärgid.

Kas Pärnu ja Tartu seerias on üks meeskond selge favoriit?

Talts: Kui asetuse järgi võtta, siis Tartu on favoriit, aga tegemist on play-off'iga. Pärnu tegi Rapla vastu südi partii ja suutis ennast kokku võtta. Play-off'is algavad mängud seisult null-null. Võib-olla oleme kerge favoriit, sest meil on koduväljakueelis ja kõrgem asetus, aga nagu ütlesin, Pärnu mängis Rapla vastu väga hingestatult ja meeskondlikult. Nad näitasid veerandfinaalis oma hooaja parimat mängu.

Te mõlemad olete mängijakarjääri jooksul tähtsaid mänge mänginud. Pärnu tuleb seeriale vastu mõnepäevalise pausi pealt, aga Tartul on paus kestnud kümme päeva. Martin, kumb on sinu arvates parem lähenemisviis?

Müürsepp: Ega väga vahet pole, kuidas puhatakse. Tartul oli võib-olla natukene raskem, sest nad ei saanud kindlaks vastaseks valmistuda. Meie oleme oma rütmi leidnud. Tähtis on hästi valmistuda ja terved olla.

Mis saab selles seerias otsustavaks?

Talts: Arvan, et pisiasjad nagu play-off'is ikka. Kuidas treenerid ja meeskonnad suudavad ennast mängudeks käivitada. Kindlasti ka treenerite taktikalised lahingud. Play-off'is muudetakse taktikaid ja kasutatakse erinevaid variatsioone. Play-off'is ei sõltu kõik ühest mängust. Tegemist on ikkagi pikema seeriaga, seega pisiasjad saavad väga oluliseks.

Müürsepp: Iga mängija puhul peab teadma, mida nad teevad hästi. Muidugi taktika, näiteks Tartu mängib meie vastu väga palju maa-ala kaitset. Peame selliste asjade jaoks valmis olema.

Tegemist on eelmise aasta finaali kordusega. Tõotab tulla mõnusa särinaga seeriaga.

Talts: Kindlasti, see on hea vastasseis. Mõnes mõttes lootsin, et Pärnu tuleks meile vastu. Meie seeria on eelmise aasta finaali kordus ja arvan, et seda särinat on seal rohkem kui kergelt. Mõlemad meeskonnad tahavad ka tänavu finaali jõuda.

Mulle tundub, et Eestis on huvi korvpalli vastu suurenenud. Inimestele lähevad mängud korda, mängudest räägitakse rohkem ja saalid on täis. Kas ka teile tundub, et möllu on võrreldes viimaste aastatega rohkem?

Talts: Kindlasti. Rahvas on pärast pandeemiat tee saalidesse leidnud. Meeskondade tasemed on samuti tõusnud. Kalev/Cramo edu eurosarjas toob ka teistele klubidele tähelepanu juurde. Lisaks on tekkinud palju huvitavaid vastasseise. Vanasti oli ainult Tallinn vs Tartu, aga tänaseks on tekkinud rohkem kohti, kus saab korvpallile kaasa elada. Inimesed tulevad ka neid väiksemaid vastasseise vaatama. Saalis on huvitav ja tihtipeale läheb saalis mölluks.

Müürsepp: See, mida Kärp (Pärnu Sadama mänedžer Johan Kärp - toim) on viimaste aastatega teinud, on tekitanud tunde, et Pärnu läheb igale mängule võitma. Rahvas usub meisse. Me ei taha neid alt vedada.

***

Pärnu Sadama - Tartu Ülikool Maks & Mooritsa poolfinaalseeria avamäng toimub 2. mail Tartu Ülikooli spordihoones. BC Kalev/Cramo - Viimsi/Sportland alustavad seeriat 3. mail Kalevi spordihallis.