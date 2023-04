Kullamäe kohast nelja parema seas: tahame veel nautida

Pärnu ja Rapla kohtusid veerandfinaalis ka mullu, siis jäid pärnakad peale mängudega kolm-üks. "Meeskonnad on nii palju muutunud, et paralleele ei saa tõmmata," arvas Pärnu peatreener Gert Kullamäe intervjuus ERR-ile.

"See aasta on Pärnu klubil väga raske olnud, palju ebaõnne, väga tahtsime meistrivõistlusi veel jätkata. Usun, et see meid selles seerias kandis: ei tahtnud veel hooaega lõpetada. See hooaeg on kuttidele ja kõigile liiga raske olnud, tahame veel nautida," lisas Kullamäe.

Poolfinaalis läheb tiitlikaitsja vastamisi Tartuga, teine finalist selgub Viimsi ja Kalev/Cramo vahelisest seeriast.

"Vana hea Tartu, absoluutselt teistsugune tiim kui Rapla oma stiililt. Ma ei mõtle sellele praegu. Meil oli vaja kuidagi see päev üle elada, tegime selle ära, võtame rahulikult. Uus seeria algab teisipäeval, peaasi, et poisid jäid täna terveks."