Lips näeb Rannula vastu võimalusi: läheme ikka kolme võitu saama

Kalev/Cramol jäi selja taha nii füüsiliselt kui vaimselt keeruline aprilli algus, mil nelja päeva jooksul langeti konkurentsist nii eurosarjas kui Eesti-Läti liigas ja kolmanda koha mängus kaotati veel ka Tartule.

"Füüsiliselt oleme nüüd jalad alla saanud," sõnas Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula. "Kindlasti oli vaimselt väga raske, aga eelkõige lõi see välja füüsiliselt. Oli näha, et mängijad olid väsinud, isegi seerias Tallinna Kaleviga. Saime paraja augu enda jaoks, kus saime ka füüsist teritada ja eks mängurütmi näeb mängus. Selles ma ei kahtle hetkekski, et meie meeskond hoiab kokku ja usun, et oleme sellest ilusti välja tulnud."

Samal ajal andis Viimsi Eesti-Läti liiga play-off'i raames pärast suurelt kaotatud avamängu tugeva lahingu Prometeile, kui kodusaalis saadi lisaaja järel 107:105 võit ning otsustavas kohtumises tuli tunnistada Ukraina tippklubi kahepunktilist paremust. Meistriliiga play-off'i esimeses voorus alistas Viimsi mängudega kolm-null TalTechi.

"Tahaks loota, et edu taga on see, et teeme head tööd," tõdes Viimsi peatreener Valdo Lips. "Oleme selle nimel tööd teinud, et oleksime kevadel play-off'i ajaks kõige paremas seisus ja tundub, et siiani on see õnnestunud. Nüüd on küsimus, kui kaua suudame seda hoida - loodetavasti pikalt."

"Play-off'iei mängi keegi 12 mehega, selge see, et sellised mängud mängitakse 8-9 mehega ära. Vahed on mängudel piisavalt suured, neil on seal paar kutti, kes ei väsigi ära ja on valmis niivõinaa 40 minutit mängima. Küsimus on seal nüanssides, kelle vastu kuidas ja mis taktikaga minna," mõtiskles Rannula eesootava seeria üle.

"Kindlasti on Kalev/Cramo favoriit, minu jaoks tuleneb see võrdsemast võistkonnast, kuigi ma olen Rannulaga nõus, et play-off'e ei mängitagi 12 mehega. Ma näen ka meil võimalusi. Me läheme mäng-mängu haavalt ja läheme ikka kolme saama!" sõnas Lips.

Kalev/Cramo ja Viimsi vaheline poolfinaalseeria algab kolmapäeval.