Ksenija Balta sai treeningul raskelt vigastada

2009. aastal Euroopa sisemeistrivõistlustel kaugushüppes kulla võitnud Balta kirjutas sotsiaalmeedias, et oli tuleva hooaja osas enesekindel, aga sai treeningul karmi vigastuse.

"Kui su vorm on imeline ja liigud ainult edasi, siis juhtub selline asi. Väga raske on seda kirjutada," teatas 36-aastane Balta. "Alles päev tagasi tegin postituse, kus ütlesin, et ootan lootusrikkalt hooaega. Olin enesekindlust ja positiivset energiat täis."

"Minu hooaeg on kindlasti läbi ja minu oodatud tagasitulek lükkub edasi tulevikku," lisas mitmeid Eesti rekordeid hoidev kergejõustiklane.

Balta kirjutas, et kukkus treeningul ja sai koheselt aru, et vigastus on karm. "Ausalt öeldes olin šokis. Sellest kõigest on hetkel väga keeruline aru saada. Tõttöelda on mul endal väga palju küsimusi. Aga arvan, et ei tule vastuste peale veel niipea," lisas eestlanna.

Balta ei täpsustanud vigastust ning lisas, et ootab operatsiooni ära.