Balta tõsisest vigastusest: kas see oli nüüd märk, et aitab küll?

2009. aastal Euroopa sisemeistrivõistlustel kaugushüppes kulla võitnud Balta teatas aprilli lõpus, et oli tuleva hooaja osas enesekindel, aga sai treeningul karmi vigastuse.

Balta ütles "Ringvaates", et ei mäleta vigastuse hetkest midagi. "Kogu see asi oli ebaloogiline ja pärast, kui jõudsin operatsioonilauale ja küsisin arsti käest, siis tegelikult doktor ütles, et suure tõenäosusega võis see juhtuda enne tõkkele minekut," ütles sportlane.

Balta ütles, et tal on varemgi kõõluseid rebenenud ning teab seda tunnet hästi. "Seal on selline tunne, et sinu sees lõhkeb õhupall. Aga siin polnud üldse mitte midagi," ütles mitmeid Eesti rekordeid hoidev kergejõustiklane.

Hetkel on eestlanna parem jalg sirgu tõmmatud ja erilist liigutamist teha ei saa. Samas on Balta taastumisperioodi osas kuulnud ka optimistlikku informatsiooni. "Nii palju, kui on olnud teistega suhtlemist, kellel on selline vigastus olnud, siis mõni on kolme kuu pärast jalad alla saanud ja vähemasti jooksma hakanud. Paberite järgi on taastumisprotokoll kuus kuud," sõnas kergejõustiklane.

Ta ütles, et on karjääri osas valiku ees ja ei ole veel punktis, kus otsustada. "Kas see oli nüüd märk, et aitab küll, tegele mingi muu asjaga. Või on see lihtsalt, et kõik mis ei tapa, teeb tugevaks - jätka oma teed, mille oled valinud. Jube raske ja vara on öelda seda, kas tulen tagasi või mitte," ütles Balta.

Kas vigastuselt naastes võiks Balta endisele tasemele jõuda? "Kas päris endine, ma arvan, et paremas versioonis," ütles kergejõustiklane.

"Tuleb vaadata, kuidas see paranemisprotsess läheb. Kui palju endal vaimujõudu ikkagi jätkub selle asja jaoks. Et uuesti ennast kokku võtta ja jälle tegema hakata neid vastikuid raskeid treeninguid metsas ja mägedes. Iseenesest südames kaldun ma, et tahaksin jätkata, sest olen andnud lubaduse, et tulen tagasi," sõnas sportlane. "Esimesena iseendale ja tean, et paljud inimesed hoiavad mulle pöialt ja on eluaeg seda teinud. Ma ei tahaks kedagi alt vedada."

Hiljuti emaks saanud Balta rääkis, kuidas hoiab tasakaalu treenimise ja lapsevanemaks olemise vahel. "Varem ei olnud ma hommikul treenija, praegu olen oma treeninggrupis kõige varasem treenija. Vastavalt sellele, mis kell tema tõuseb. Heal päeval tõuseb laps kell kuus, siis tunned ise, et oled päris puhanud," ütles Balta.