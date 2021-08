Ksenija Balta plaanib karjääri jätkata jooksjana

Tokyo olümpiamängudel kaugushüppe kvalifikatsioonis põlve vigastanud ja tulemuseta jäänud Ksenija Balta avaldas, et tõenäoliselt oli see tema viimane võistlus kaugushüppajana ja edasi jätkab ta sprinterina.

"Juhtus kahjuks see, et hoojooks jäi liiga kitsaks ja seetõttu panin jala tugevalt vastu. Kahjuks lõi minu ammune-ammune krooniline vigastus korralikult välja. Iga minutiga läks aina hullemaks ja hullemaks, tuli katkestada," kirjeldas Balta kvalifikatsioonis juhtunut. "Selle põlve pealt oli täitsa lootusetu edasi teha. Kõndimisega oli alguses väga suuri raskusi, ei oleks olnud väga mõistlik edasi hüpata."

Balta prognoosis, et paranemiseks kulub paar nädalat. "Kõigepealt on vaja hästi palju jääd, rahu on vaja anda, tavalist liigutamist. Kõõlus tuleb saada uuesti elastseks ja siis võib juba naasta treeningutele," mõtiskles ta.

"Sportlikku lootust ikka on. Aga ma arvan, et suure tõenäosusega oli see minu viimane kaugushüppevõistlus," avaldas sügisel 35-aastaseks saav Balta. "Kui jätkan, siis edaspidi valiksin endale midagi sellist, kus olen võimeline endast täielikult sada protsenti andma – selleks on jooks. Kas see just minu leivaks saab, aga mulle on alati sport meeldinud, see on minu täielik elu olnud põhimõtteliselt 16. eluaastast, olen väga pikalt seda teinud ja ma ei tunne, et ma ei oleks võimeline endast jooksus veel paremini andma kui siiani olen andnud. Eks tulevik näitab."

Kas 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel võistleb Balta siis 100 m jooksus? "Pigem loodan 200 meetris, arvan, et seal on reaalsem," vastas ta naerdes.