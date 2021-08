Balta: ma ei soovi enam kaugushüpperajale astuda

Kohe peale võistlust avaldas 34-aastane sportlane, et tõenäoliselt oli tegemist tema viimase kaugushüppevõistlusega, kuid karjäär võib jätkuda hoopis sprinterina. Postituses avaldas ta, et hakkas öeldu üle tõsiselt järele mõtlema ja selles isegi kahtlema. Nüüd, kui ebaõnnestunud kaugushüppekvalifikatsioonist on möödas 10 päeva, kirjutas Balta, et seisukoht on endiselt sama ja mõru mekk saadab võistlust endiselt.

"Kaugushüpe on tekitanud minu elus mulle seni suurimaid katsumusi, aga samas pakkunud ka suurimat rõõmu. Tegelikkuses teevad katsumused meid lõppude lõpuks tugevamaks ning minu mälestustes on õnneks ülekaalus just need suurimad rõõmud ja õnnestumised, mida on olnud kuhjaga," avaldas Andrei Nazarovi käe all treeniv sportlane.

Postituses mõtiskles Balta ka selle üle, millal on õige aeg lõpetada. Konkreetset vastust sellele polegi. Rusikareegliks peab ta sportlaste vastust, et õige aeg lõpetada on siis, kui sul pole enam midagi anda. "Siit tekib kohe järgmine küsimus: mis hetkel saad sellest aru, et sul ei ole enam midagi anda? Kas see on järjestikused ebaõnnestunud võistlused või vanus? Kas see, et oled emotsionaalselt tühi või hoopiski see, et sinu tervis ei pea enam vastu? Milline neist aspektidest? Suure tõenäosusega kõik nimetatu loeb, kuid samas võib olla ka mööduv nähtus. Lõpuks vanus pole mingi näitaja, seda on tõestanud paljud sportlased, kas pole nii?"

Postituses kirjutas Balta ka seda, et ta ei kahetse olümpiale sõitmist, seda enam, et saabunud kutse oli suunatud ainult talle ja ta poleks saanud võimalust kellelegi teisele edasi anda. "Omalt poolt valmistusime nii hästi, kui saime ja andsime endast täieliku maksimumi, kuid kahjuks peale esimest katset, mil hoojooks jäi kitsaks, panin jala vastu ja lõi välja minu krooniline hüppaja põlve valu nii nagu ta pole veel kunagi varem löönud," kirjutas ta.

Pika avalduse võttis Balta kokku lootuskiirega, et teda näeb veel võistlustules mõnel jooksualal. "Ainuüksi mõte jooksule keskendumisest paneb mu südame ärevusest meeldivalt põksuma," võttis uuele alale keskenduda lootev Balta teema kokku.