NBA määras Mavericksile mängijate pingile jätmise eest trahvi

Ameerika Ühendriikide korvpalliliiga NBA teatas reedel, et on määranud Dallas Mavericksile 750 000 dollari suuruse trahvi, sest meeskond jättis hooaja viimastes mängudes parimad mängijad pingile, et parandada enda positsiooni hooajajärgses draft'is.

Luka Doncici ja Kyrie Irvingu poolt juhitud Mavericksi võistkond võitis põhihooaja lõpetuseks viimasest 16 mängust vaid neli ning minetas sellega võimaluse play-off'is mängida.

Meeskond otsustas viimaseks paariks mänguks enda tähtmängijad pingile panna. Viimaseid mänge vaatasid kõrvalt nii eelmainitud Doncic ja Irving kui ka Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber ning Christian Wood. Dallase peatreener Jason Kidd ütles, et meeskond ei lehvitanud hooajale valget lippu.

NBA teatas reedel, et Dallas rikkus hooaja lõpus mängijate puhkamisele seatud reegleid eesmärgiga parandada enda positsiooni draft'is. "Dallas Mavericksi otsus eelmisel reedel eemaldusmängus (Chicago Bullsi vastu - toim) võtmemängijaid puhata õõnestas meie spordi ausust. Mavericksi teod vedasid alt meie fänne ja liigat," sõnas NBA asepresident Joe Dumars.

Dallas lõpetas hooaja 38 kaotuse ning 44 võiduga, mis andis neile hooaja peale tagantpoolt kümnenda koha. NBA talendikorje järjekord otsustatakse 16. mail loteriiga, kus halvematel meeskondadel on suurem tõenäosus kõrgem valik saada. Kõige suurem lootus esimene valik saada on Detroit Pistonsil ning suure tõenäosusega valitakse esimesena 19-aastane prantslane Victor Wembanyama.

Mavericksi olukorra teeb veel märkimisväärsemaks see, et 2019. aastal tehtud vahetustehing, mis tõi meeskonda lätlase Kristaps Porzingise, sisaldas üht valikut 2023. aasta draft'is, mis oli esikümne kindlustusega. Sisuliselt tähendab see, et kui Mavericks saab tulevas draft'is kümnenda või parema valiku, jääb valik neile. Kui Mavericks saab loosiga 11. või halvema valiku, saab selle valiku teha hoopis New York Knicks.

NBA draft toimub 22. juunil.