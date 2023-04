NBA ei rahuldanud Mavericksi protesti

Märtsi lõpus esitas korvpalliliiga NBA meeskond Dallas Mavericks liigale ametliku protesti, milles süüdistasid kohtunike segase olukorra tekitamises. Liiga teatas neljapäeval, et ei rahuldanud protesti.

Kõnealune juhtum 23. märtsil leidis aset minut ja 54 sekundit enne kolmanda veerandaja lõpu, kui Golden State mängis Dallase väljakupoolel palli audist sisse. Paraku olid kõik viis Mavericksi mängijat teisel pool väljakut ning Warriorsi keskmängija Kevon Looney sai täiesti üksi pealt panna. Mavericks kaotas mängu lõpuks kahe punktiga.

Dallas Mavericksi omanik Mark Cuban teatas pärast mängu, et meeskond protesteerib kaotuse, sest Warriorsile kingiti kaks punkti tasuta. "Kohtunik andis palli meile. Areenil kuulutati see välja. Siis võeti aeg maha. Timeout'i ajal vahetas kohtunik enda otsuse, aga meile ei öelnud," kirjutas omanik pärast mängu sotsiaalmeedias.

NBA teatas neljapäeval, et Mavericksil oli piisavalt aega, et mäng enda kasuks ümber pöörata. "Intsident juhtus pea 14 minutit enne mängu lõppu ja Dallas saavutas mängu viimase nelja minuti jooksul kaks erinevat eduseisu. Sellistel asjaoludel ei olnud Dallasel võimalik tõestada, et neilt võeti ebaõiglaselt võimalus mäng võita. Protest ebaõnnestus ainuüksi sellel alusel," teatas liiga pressiteates.

NBA ajaloos on edukaid proteste juhtunud vaid kuuel korral ning viimase 41 aasta jooksul vaid ühe korra. 2007. aastal mängisid Miami Heat ja Atlanta Hawks uuesti varem peetud mängu viimased 52 sekundit, sest Shaquille O'Neal kõrvaldati mängust kuue vea tegemise tõttu. O'Neal oli selleks hetkeks tegelikult teinud viis viga. Kumbki meeskond selle aja jooksul ei skoorinud ning Atlanta võitis. Cuban on ise varem protestinud kahe mängu tulemust: 2020. aastal Atlanta vastu ning 2009. aastal Houstoni vastu.