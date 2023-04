Kahe kuuga seitse mängu võitnud Dallas jäi play-off'ist välja

Reedel jättis Mavericks pingiotsale istuma nii Irvingu, Maxi Kleberi, Tim Hardaway Jr.i-i, Josh Greeni kui Christian Woodi, Luka Doncic sai väljakule vaid 13 minutiks. Dallas kaotas Chicago Bullsile 112:115 ja lõpetab põhihooaja läänekonverentsi 11. kohal, alates 11. veebruarist on 24 mängust võidetud vaid seitse.

"Me ei lehvitanud valget lippu," rääkis Dallase peatreener Jason Kidd pärast kohtumist. "Mõnikord on otsuste langetamine selles äris keeruline. Üritame kokku panna tiitlile konkureerivat meeskonda. See otsus on praegu samm tagasi, aga loodetavasti pikas perspektiivis viib see meid edasi." Kui Dallas peaks kaotama ka põhihooaja viimase mängu või Oklahoma City Thunder enda oma võitma, oleks Mavericksil 14-protsendiline võimalus suvises NBA draft'is teenida valikuõigus esimese nelja tiimi seas.

Los Angeles Lakers (42-39) alistas D'Angelo Russelli 24 ja Austin Reavesi 22 punkti toel kodusaalis 121:107 Phoenix Sunsi (45-36) ja säilitas lootuse play-in turniiri vältida. Lakers on praegu läänekonverentsis seitsmendal kohal, nende ees on linnarivaal Clippers (42-38), Lakersiga sama võitude-kaotuste suhe on ka New Orleans Pelicansil.

Idas on kuus otse play-off'i pääsevat meeskonda nüüd selged, kuuenda koha kindlustas reedel Orlando Magicu 101:84 alistanud Brooklyn Nets.