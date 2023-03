Järjekordse kaotuse saanud Dallas langes läänekonverentsis kümnendaks

Dallas juhtis mängu vaid ühe korra, esimese rünnaku järel. Avaveerandil viskas Charlotte 37 punkti, läks kohtumise käigus ka 21 punktiga ette ning kuigi Dallasel õnnestus 8.30 enne lõpusireeni vahe ühele vähendada, vastas külalismeeskond kohe 10:0 spurdiga.

Pärast seda, kui Dallas täiendas tiitli jahtimiseks ridu Kyrie Irvinguga, on võidetud seitse ja kaotatud 12 mängu. Kui Irving ja Luka Doncic on algkoosseisu kuulunud, on Dallase võitude-kaotuste suhe 3-7. Doncic viskas reedel 34 punkti, võttis kümme lauapalli ning jagas kaheksa korvisöötu, Irvingu arvele jäi 18 punkti, üheksa lauapalli ja seitse resultatiivset söötu.

"Peame näitama, et hoolime ja see algab minust. Pean seda tiimi juhtima, olema parem, mängima jõulisemalt," sõnas Doncic pärast kaotust. "Mõnikord ei tunne ma, nagu väljakul oleksin mina ise. Lihtsalt olen. Varem tundsin rõõmu, naeratasin väljakul, aga praegune põhjustab erinevatel põhjustel frustratsiooni," lisas Sloveenia täht.

Läänekonverentsis käib viimastele play-off'i viivatele kohtadele pingeline heitlus. Viimasel otse play-off'is tagaval positsioonil ehk kuuendal on praegu Golden State Warriors (39-36), neile järgnevad kolm järjestikust võitu saanud Los Angeles Lakers (37-37), Minnesota Timberwolves (37-37), samuti kolm võitu järjest võtnud New Orleans Pelicans (36-37) ning Oklahoma City Thunder (36-38). Dallas (36-38) jääb praeguse seisuga välja ka play-off'i eelturniirist ehk play-in'ist.

Koha play-off'is tagas Memphis Grizzlies (46-27), kes viskas avapoolajal Houston Rocketsi vastu 83 punkti ja võitis mängu lõpuks 151:114. Luke Kennard tabas 11 kaugviskest kümme, mis tähistab nii Memphise kaugvisete kui tema isiklikku punktirekordit.