Mavericks protesteerib kohtunike tegevuse tõttu kaotust Warriorsile

Kõnealune juhtum leidis aset minut ja 54 sekundit enne kolmanda veerandaja lõpu, kui Golden State mängis Dallase väljakupoolel palli audist sisse. Paraku olid kõik viis Mavericksi mängijat teisel pool väljakut ning Warriorsi keskmängija Kevon Looney sai täiesti üksi pealt panna.

Mavericks kaotas mängu lõpuks kahe punktiga ning asuvad läänekonverentsis nüüd üheksandal kohal. Samas eristab neljandat ja 12. kohta konverentsis vaid kolm mängu ja Dallase põhihooaja lõpuni on jäänud kokku üheksa mängu.

Dallas Mavericksi omanik Mark Cuban teatas pärast mängu, et tema meeskond protesteerib kaotuse, sest Warriorsile kingiti kaks punkti tasuta. "Neile, kes imestasid juhtumi üle, kui kolmandat veerandit oli mängida 1.54, las ma seletan. Kohtunik andis palli meile. Areenil kuulutati see välja. Siis võeti aeg maha. Timeout'i ajal vahetas kohtunik enda otsuse, aga meile ei öelnud," kirjutas omanik sotsiaalmeedias.

"Meile ei öeldud sõnagi. Nad said lihtsa korvi. Hullumeelne, et just see lõpuks kahepunktilises kaotuses lugeski. Kõige halvem no-call eksimus kohtunike poolt NBA ajaloos. Nad pidid lihtsalt meid teavitama ja ei teinud seda," lisas Cuban.

