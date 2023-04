Tartu Ülikool asus veerandfinaalseeriat juhtima

Mäng kulges üsna tasavägiselt ja Kaido Saksa kaugvise 13 sekundit enne lõppu vähendas Keila kaotusseisu vaid ühele punktile (60:61). Järgnevalt tehti viga Dontarius Jamesile (Tartu Ülikool), kes tabas mõlemad vabavisked ja Kristen Kasemets (Keila) eksis kaugviskel. Lõpus tehti viga ka Leemet Böcklerile (Tartu), kes tabas samuti mõlemad vabavisked.

Ty Gordon oli 22 punkti ja kümne lauapalliga üleplatsimees, kaksikduublini jõudis tartlastest ka Hendrik Eelmäe (13 punkti, kümme lauapalli). Andri Mõronenko viskas Keila kasuks 16 punkti ja võttis 11 lauapalli.

Tartu oli kaotanud Keilale mõlemad Eesti-Läti liiga põhiturniiri mängud. "Play-off'is maksab ainult võit," sõnas Eelmäe ERR-ile. "Olime nendega päris hädas ka täna."

"Ei suutnud nende individuaalse rünnakuga hakkama saada, kaitses tulid päris lapsikud eksimused sisse. Aga lõpuks ikka kaitse võidu tõi. Suutsime üks-üks kaitset kontrollida ja ka lauad kätte saada."

Tartu tegi ka tervelt 22 pallikaotust. "Oleme terve hooaeg pallikaotustega hädas olnud, anname pallid liiga lihtsalt ära ja siis ei saa kohti kaitses ka üles. Sealt tuleb neile päris lihtsaid punkte."

Kui Tartu Ülikooli võistkond mängis Eesti-Läti liiga finaalturniiril, siis Keila selles sarjas sõelmängudele ei jõudnud.

"Mängupaus oli igal juhul meie kahjuks. Tartu oli oma heas mängurütmis ja neil sellevõrra lihtsam mängida," ütles Keila juhendaja Peep Pahv.

"Me olime küll teinud paar kontrollmängu, aga see ei ole võrreldav pärismänguga agressiivsuse poolest. Küll aga oli juba selle nädala trennide põhjal näha, et meed on agressiivseks mänguks valmisja seda suutsime teha ka. Agressiivsus viis pluss, aga rünnakute realiseerimine jättis natuke soovida."

Kolme võiduni peetava seeria järgmine mäng toimub teisipäeval, 18. aprillil Keilas.

Viimsi/Sportland juhib üks-null TalTech/Optibeti vastu ja Rapla Avis Utilitas samuti üks-null Pärnu Sadama vastu. Kalev/Cramo ja Tallinna Kalev/Audentes ei ole seeriaga veel alustanud.