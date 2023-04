Popovichi vastu visati rekordiline punktiskoor

Minnesota saatis läbi korvirõnga 24 kolmepunktiviset, nende kaugvisete tabavus oli 56 protsenti. "Minnesota oli kolmese joone taga tõelises hoos," tunnistas kaotajate legendaarne peatreener Gregg Popovich, kel oli mõru õhtu - mitte ükski võistkond pole normaalajal tema hoolealuste vastu nii palju skoorinud.

Minnesota resultatiivseim oli 33 punktiga Anthony Edwards, kes sai aga tõhusat abi Karl-Anthony Townsilt (22 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu) ja Mike Conleylt (20 punkti).

Tre Jones (San Antonio) jõudis kolmikduublini - 21 punkti, kümme lauapalli, 12 tulemuslikku söötu -, kuid meeskonna resultatiivsemad olid Julian Champagnie 24 ja Keita Bates-Diop 22 silmaga.

Teistes mängudes sai Utah Jazz kodus jagu Denver Nuggetsist 118:114 (32:19, 26:36, 31:40, 29:19) ja Los Angeles Clippers oli üle Portland Trail Blazersist 136:125 (26:33, 38:37, 45:26, 27:29).

NBA-s on nüüd pidada veel vaid üks põhiturniiri mängupäev ja idakonverentsis on juba asjad suuresti paigas: otse play-off'i pääsevad Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks ja Brooklyn Nets ning play-in'is ehk sellele eelnevas ringis alustavad Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors ja Chicago Bulls.

Läänes on samuti teada meeskonnad, kes sõelmängudele ei jõua, aga veel on lahtised mõned kohad esimese ja teise ringi vahel. Kindlasti alustavad kaugemalt Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ja Phoenix Suns ning play-in'is Minnesota Timberwolves ja Oklahoma City Thunder.

Ülejäänud neljast meeskonnast - Los Angeles Clippers (43-38), Golden State Warriors (43-38), Los Angeles Lakers (42-39) ja New Orleans Pelcians (42-39) - kaks paremat pääsevad samuti konverentsi veerandfinaali.

Pühapäeval mängitakse järgnevalt: LA Clippers võõrsil Phoenixiga, Golden State võõrsil Portlandiga, LA Lakers kodus Utah'ga ja New Orleans võõrsil Minnesotaga.