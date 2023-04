Rannula: nende kodus peame kaitses paremini häälestatud olema

Rannula ütles ERR-ile, et mängijad olid tähtsa eurosarja mängu eel energilised ning fokusseeritud. "Peame olema julged ja oleme seda see hooaeg näitanud, et kartma ei hakka," ütles peatreener.

Rannula ütles, et Cholet Basketi kodusaal erineb mõnevõrra põhjamaistest, kuid atmosfäär tuleb võimas. "Natuke teistmoodi saal, kui me põhjas oleme harjunud, aga minu arust on päris hubane. Korv on sama suur, pall on sama suur. Lõppude lõpuks on vaja närvi ja julgust. Usun, et korvide taha ei jää siin midagi," ütles Rannula.

Poolfinaalseeria avamängus kostitas Cholet Basketi ameeriklasest tagamängija Dominic Artis Kalevit 26 punktiga. 24-aastane prantslane Enzo Goudou-Sinha lisas omalt poolt 23 silma. "Artise mäng ei olnud üllatus. Teadsime, et [Goudo-Sinha] ei olnud sellises rollis varem olnud, aga ta sai hea tunde kätte ja siis me ei reageerinud piisavalt kiiresti. Kindlasti oleme need asjad üle vaatanud ja nii palju ruumi temale ei jäta," ütles Kalevi peatreener.

"Saime esimeses mängus mõne mehega päris hästi hakkama. Kindlasti on nad motiveeritud ja hea kvaliteediga mängijad, kes tahavad tõestada, et nad suudavad paremini. Eriti nende kodus peame olema paremini häälestatud kaitses," lisas Rannula.

Kalev/Cramo ettevalmistus sai hoobi, kui mängijad ja personal ei saanud esmaspäeval Prantsusmaale saabudes enda pagasit kätte. Mängueelsetel treeningutel võis näha ka mõnd Kalevi mängijat hoopis vastaste treeningvormis. "Kõik asjad on lahenenud, ainult [Kristjan] Kitsingul jäi kohver kuskile kaduma. Me ei lase sellest end kõigutada, keskendume ja trenni saime teha. Mis sest, et teised riided. Siit kogemus treeneritele ka, tuleb ülikond kotti panna," sõnas Rannula.

Kalev/Cramo alistas eurosarja poolfinaali avamängus kodusaalis enam kui 5400 pealtvaataja ees Cholet' 80:73. Kordusmäng algab kolmapäeva õhtul kell 21.00, edasipääseja selgub kahe kohtumise koondsumma tulemusel.