Rannula: peame olema valmis, et tuleb füüsiline mäng

FIBA Euroopa karikasarjas tänavu tulemuslikult mänginud Kalev/Cramo on jõudnud eurosarjas esmakordselt nelja parema hulka ning nüüd kohtutakse poolfinaalis Tondiraba areenil Prantsusmaa liigas kolmandal kohal paikneva Cholet Basketiga. Kalevi meeskond ei soovi poolehoidjate ootusi väga kõrgele kruvida, kuid unistatakse suurelt.

"Kõik see 5000 inimest, kes siia tulevad, ootavad siit kindlasti head emotsiooni ja eriti kodumängust ka head tulemust. Et surve on, aga see käib spordi juurde. Lihtsalt mängijad peavad aru saama, et neil on vaja omad asjad ära teha - see on kõige tähtsam," ütles BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula.

Meeskond on kapteni Martin Dorbeki kinnitusel klubi ajaloo üheks tähtsamaks mänguks valmis ja loodetakse jätkata sama hooga, mida seni eurosarjas näidatud.

"Seda on siin nüüd räägitud, et tulime kvalifikatsioonist ja täitsa algusest hakkasime pihta. Aga kuna oleme jõudnud juba siia [esineliku] sekka, siis meis on seda sisu. Ma arvan ikkagi, et oodatakse ka ja me ei hakka nüüd ütlema, et oleme kehvem sats ja proovime siis üllatada. Ma arvan, et meie võistkonnas on seda sisu, et lõpuni välja minna selles liigas. Ja oleme üsna ebamugav sats teiste jaoks," ütles Dorbek.

Cholet hoiab Prantsusmaa liigas hetkel kolmandat kohta, ehkki kaks viimast liigamängu kaotati. Vastane on atleetlik ja ohtlik. "Hästi, neil sai mängujuht vigastada. Kindlasti on see neile natukene tagasilöök, aga neil on piisavalt kvaliteeti ja pingi pikkust," ütles Rannula.

"Nad on meie jaoks väga raske vastane ja just eesliin on neil võimas. Peame olema valmis selleks, et tuleb füüsiline mäng. Aga samal ajal aru saama, kuidas kohtunikud mängida lasevad. See mentaalne pool enne mängu on väga tähtis, kuidas valmis oleme ja kuidas minema saame," lisas peatreener.

Rannula sõnul on tähtis keskenduda oma tugevustele ja mitte proovida üle oma varju hüpata. Motivatsioonikõnet tal meeskonnale homseks veel pole. "See tuleb tavaliselt viimasel hetkel hoo pealt. Ma liiga ette ei mõtle ja ette valmis ei kirjuta. Nii on ka õige," sõnas Rannula.

Kalev/Cramo ja Cholet kohtumine toimub kolmapäeval kell 19.30 Tallinnas Tondiraba areenil.