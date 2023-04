Dorbek: kõik saavad aru, kui tähtis see mäng on

"0:0 ja võiduemotsioon on midagi muud, kui siin paari punktiga kaotada. Lähme kindlasti võidu peale mängima. Las nemad tunnevad oma tundeid, meie lähme oma võitlusega peale" ütles Dorbek ERR-ile. "Kõik mehed saavad aru, kui tähtis mäng see on. Ei ütleks, et siin närveerimist on tunda."

Kalev/Cramo kapten ütles, et meeskonna teeb eriliseks see, et kõik mängijad võivad teha rünnakul hea mängu. "Meil ei ole ühte meest, kes viskaks stabiilselt 30 punkti, kõik mehed võivad üllatada ja teha häid mänge. Oleme ebamugav sats kaitsest lähtuvalt, see teeb ka vastasvõistkonna tegutsemise ebamugavaks. Tagaliinist hakkab mäng pihta ja oleme suutnud vastastele väga ebamugav võistkond olla, sellest lähtume ka siin," ütles Dorbek.

Poolfinaalseeria teine kohtumine toimub La Meilleraie spordiareenil, mis mahutab ligi 5000 inimest. "Saal nagu ikka. Iga aasta mängime mõnes saalis esimest korda ja ei ole midagi teistmoodi. Prantsusmaal on huvitav mängida," ütles Dorbek.

Kalev/Cramo alistas eurosarja poolfinaali avamängus kodusaalis enam kui 5400 pealtvaataja ees Cholet' 80:73. Kordusmäng algab kolmapäeva õhtul kell 21.00, edasipääseja selgub kahe kohtumise koondsumma tulemusel.